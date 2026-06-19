Comprender el riesgo de inundación a través de la exposición de la CHD 'Vivir en una zona inundable'

Archivo - Calles inundadas por el desbordamiento del río Duero, a 15 de febrero de 2026, en San Esteban de Gormaz, Soria, Castilla León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Vivir en una zona inundable', organizada por la Confederación Hidrográfica del Duero, finaliza hoy su recorrido con una alta participación y una mejor comprensión por parte de los visitantes del riesgo de inundación.

La muestra ha viajado por 11 municipios ubicados en Áreas de Riesgo Potencial Significativa de Inundación (ARPSI) de la demarcación hidrográfica del Duero desde el pasado 7 de abril. El objetivo fundamental de la exposición ha sido permitir a la población conocer el riesgo de inundación existente en la cuenca, las herramientas disponibles para su gestión y las principales medidas de prevención y autoprotección, ya que las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más frecuentes y con mayor impacto en España. Este riesgo no es uniforme, sino que se concentra en zonas muy concretas del territorio, identificadas como ARPSI.

La muestra ha recorrido los municipios de Santa Cristina de la Polvorosa, Soto de la Vega, La Pola de Gordón, Cervera de Pisuerga, Salas de los Infantes, San Esteban de Gormaz, Medina del Campo, Arévalo, Zamora, Cabrerizos y Medina de Rioseco, donde hoy ha puesto punto final.

En la mayoría de los municipios, entre el 60% y 90% de los asistentes procedía del propio término municipal, salvo en Arévalo, El Burgo de Osma y La Pola de Gordón, donde se registró una afluencia significativa de visitantes externos y turistas. El público predominante fueron personas de más de 45 años, aunque varios municipios registraron visitas escolares con una destacada participación de jóvenes y menores.

Las encuestas de la exposición muestran una valoración "muy positiva" de la misma, con medias generales entre 4,5 y 4,7 sobre 5 en la mayoría de las sedes. Los aspectos mejor puntuados han sido la organización del recorrido, los soportes visuales, la ubicación de la exposición, y la claridad de los contenidos.

Además, los visitantes han valorado los paneles de autoprotección por su utilidad práctica; el mapa interactivo y el panel táctil del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), que generó mucha participación; y las fotografías históricas de las inundaciones, que fueron uno de los elementos más observados en todas las sedes.

Esto se traduce en el aprendizaje adquirido por parte de los visitantes, ya que los resultados de las encuestas realizadas reflejan un impacto claro en la comprensión del riesgo. En concreto, entre el 82% y el 100% de los visitantes afirmaron comprender mejor el riesgo de inundación; entre el 70% y el 100% declararon saber dónde informarse; y entre el 63% y el 88% se sintieron más preparados ante una posible inundación.