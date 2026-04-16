COMUNICADO: Normal inaugura en Vallsur su primera tienda en Castilla y León

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VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cadena danesa 'Normal' ha anunciado la apertura de su primer establecimiento en Castilla y León, que tendrá lugar el próximo 21 de abril en el centro comercial Vallsur, en Valladolid, una nueva tienda supondrá la creación de 15 nuevos puestos de trabajo.

El nuevo local, que cuenta con una superficie de casi 500 metros cuadrados en la planta baja, introduce en la Comunidad un modelo de compra basado en productos cotidianos de marcas conocidas a precios bajos.

La tienda ha incorporado más de 4.000 referencias de diversas categorías, entre las que destacan maquillaje, cuidado personal, artículos para el hogar, papelería y alimentación. En su catálogo han convivido firmas internacionales como L'Oréal, Gillette o Kinder junto a marcas exclusivas de la cadena como Pure&Care o Ivy Aïa.

La Country Manager de Normal en España, Diana García, ha expresado su satisfacción por la llegada a un centro como Vallsur y ha señalado que el objetivo es que cada visita sea "diferente, divertida y sorprendente" con la incorporación de más de 100 productos nuevos cada semana.

Por su parte, la gerente de Vallsur, Carolina Castro, ha destacado que la llegada de esta enseña internacional ha reforzado la oferta comercial del centro para un público que busca precios accesibles, además de reafirmar el compromiso con el desarrollo económico del entorno.

Con motivo del estreno, la cadena ha preparado promociones para los visitantes, como la entrega de bolsas regalo a las primeras 300 personas, una ruleta de premios y el sorteo de un palet de productos valorado en 500 euros.

Con esta apertura, la firma ha alcanzado las 45 tiendas en España y suma más de 950 establecimientos en Europa.