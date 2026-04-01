Concedida una subvención de 225.000 euros a la FRMyP para su Plan de Formación Continua de 2026

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, ha aprobado conceder una subvención de 225.000 euros a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMyP) para que pueda desarrollar su Plan de Formación Continua de 2026.

Este Plan abarca 103 acciones formativas entre cursos, talleres y jornadas, diez más que el año pasado, que se impartirán de forma presencial y online a lo largo de más de 2.600 horas, y con una oferta de más de 4.400 plazas disponibles para los empleados públicos de Ayuntamientos y Diputaciones.

De este modo, los participantes podrán mejorar su cualificación profesional para ofrecer un mejor servicio público a los vecinos de las diferentes entidades locales.

La naturaleza de las acciones formativas del Plan de Formación de la FRMyP es variada, con la mayoría relacionadas con la gestión de los recursos humanos, las de temática jurídico-procedimental, las destinadas a la tramitación electrónica o las que tienen el objetivo de ampliar la formación en los servicios específicos que prestan estas instituciones, como el urbanismo.

Además, se incluyen, por primera vez, acciones formativas en materia de inteligencia artificial, lo que permitirá a los empleados públicos de la administración local adaptarse a los nuevos retos tecnológicos, mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, y ofrecer una atención más ágil, innovadora y cercana a los vecinos.

Otra novedad será la realización de acciones formativas presenciales sobre soporte vital básico y manejo de desfibriladores, con la finalidad de que estos empleados públicos dispongan de la formación precisa para realizar primeros auxilios en situaciones de peligro vital, una formación que recibirá la oportuna homologación por parte de la Junta.

El Plan de Formación de la FRMyP fue aprobado por la Comisión Paritaria de Formación Local de Castilla y León, en la que, además de la Junta y de dicha Federación, también participan las organizaciones sindicales.

Los empleados públicos de las entidades locales de la Comunidad deberán ponerse en contacto con la FRMyP para todas las cuestiones que se planteen en relación con las solicitudes, selección de participantes, realización y asistencia.