Concedidas licencias para 16 nuevas consultas en centros de salud de Parque Alameda y Arturo Eyries en Valladolid

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles, 7 de enero, la concesión de dos licencias urbanísticas (proyecto básico y de ejecución) solicitadas por la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid, para la mejora y ampliación de los centros de salud de Parque Alameda y Arturo Eyries.

Estas iniciativas tienen el objetivo de reforzar la atención sanitaria, modernizar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales y futuras de los usuarios, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Por un lado, se ha concedido la licencia de obras para la ampliación del Centro de Salud de Parque Alameda, situado en la Carretera de Rueda, 137, donde se llevará a cabo dentro de la propia parcela, hacia el norte del edificio donde ahora se sitúa un pequeño parking.

Esto supondrá una ampliación total de aproximadamente 295 metros cuadrados de superficie construida, repartidos entre la planta baja (16 m2) y la planta primera (278 m2). La ampliación, que se integra en el edificio existente, permitirá incrementar el número de consultas disponibles, con la creación de seis nuevas en la planta primera, así como mejorar la dotación de aseos para los usuarios.

Dado que el centro se encuentra en funcionamiento, las obras se programarán de manera que se minimicen las molestias a los usuarios, tal y como ha indicado el Consistorio.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia de obras para la reestructuración del Área de Inspección Médica del Centro de Salud Arturo Eyries, ubicado en la calle Puerto Rico, 1, una intervención que afecta a unos 360 m2 de la planta primera del ala suroeste del edificio.

El proyecto contempla la redistribución de las consultas y aseos existentes, la renovación de las instalaciones y la incorporación de una escalera de emergencia exterior, con el fin de adaptar el espacio a nuevos usos asistenciales.

La actuación permitirá dotar al área de 10 nuevas consultas, con sus correspondientes salas de espera, pasillos y aseos, bajo un planteamiento "flexible" que facilite su adaptación a diferentes especialidades médicas en el futuro.

Además, las obras incluyen mejoras orientadas a una reducción significativa de la demanda energética, mediante la modernización de las instalaciones y del propio edificio.