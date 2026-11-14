Concedidos los Premios Datos Abiertos CyL a iniciativas sobre prevención de riesgos, seguridad vial y población

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia ha resuelto la concesión de los Premios Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a 2026, que reconocen nueve iniciativas desarrolladas a partir de la información disponible en el Portal de Datos Abiertos de la Junta, con iniciativas seleccionadas vinculadas a la prevención de riesgos, educación, seguridad vial o población.

Esta edición de los Premios Datos Abiertos ha contado con un total de 65 candidaturas válidamente presentadas, distribuidas entre las categorías de Ideas, Productos y Servicios, Recurso Didáctico y Periodismo de Datos.

Los nueve trabajos premiados abarcan ámbitos muy diversos y muestran distintas posibilidades de aplicación de la información pública, según ha subrayado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las iniciativas reconocidas figuran ideas y propuestas para analizar situaciones de riesgo y facilitar la planificación de actuaciones en el territorio, así como herramientas dirigidas a mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias. En esta categoría, han resultado premiados Sergio José Ruiz Sainz y Andriy Kovalchuk.

En el ámbito de los productos y servicios digitales, los trabajos distinguidos incluyen aplicaciones relacionadas con la seguridad vial, recursos para facilitar la consulta de información sobre el territorio y sus servicios, y herramientas que hacen más accesibles los contenidos de la Administración autonómica.

También se ha concedido un reconocimiento específico a una iniciativa presentada por estudiantes, lo que pone de relieve la incorporación de las nuevas generaciones al aprovechamiento de los datos públicos. Los premiados en esta categoría son Guillermo Molero Jiménez, Juan Carlos Solís Méndez, Víctor Manuel Gutiérrez Martín y David Lahoz Jiménez.

La categoría de Recurso Didáctico premia la utilización de conjuntos de datos abiertos para crear materiales educativos innovadores, en este caso mediante una propuesta lúdica concebida como apoyo a la enseñanza en el aula. El premio en esta categoría ha recaído en José Carlos Gallego Cano.

Por su parte, los galardones de Periodismo de Datos reconocen trabajos que utilizan la información para profundizar en la realidad social y territorial de Castilla y León. Entre los asuntos abordados se encuentran la evolución demográfica, las características de los municipios y la distribución de la población, junto con otras aproximaciones periodísticas a la información de la Comunidad. Los premiados en este apartado son Yolanda Clemente Pomeda (con Borja Andrino Turón como coautor) y Víctor Manuel Gutiérrez Martín.

La dotación total de los premios asciende a 12.000 euros, repartidos entre las cuatro categorías.