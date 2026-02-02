El concejal José Damián Ferrero Monge acompaña a Rocío Lucas en la lista del PP por Soria

SORIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria José Damián Ferrero Monge acompañará como número dos a la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la lista del PP por la provincia soriana para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, donde están en juego cinco procuradores de los que el PP consiguió uno en los anteriores comicios --Soria ¡Ya! conseguió tres representantes y el PSOE uno--.

A continuación se sitúa Irene Carmona Jiménez, concejal en Ágreda y presidenta de Nuevas Generaciones de Soria; seguida de Ángel Barca Delso, Úrsula Sanz Pascual, Jesús Ángel Peregrina Molina, Begoña Martínez Gómez y Carlos González Pérez.

El Partido Popular ha destacado que la lista de Soria combina "experiencia institucional, solvencia profesional y renovación" con Rocío Lucas como cabeza de lista a la que el presidente del PP en Soria, Benito Serrano, ve como "el mejor ejemplo de trabajo útil y resultados" y como "una garantía de que la provincia seguirá teniendo peso, presencia y liderazgo en Castilla y León.

Benito Serrano ha explicado que la lista suma generaciones distintas, "con gente joven y también con experiencia, para representar mejor a toda la provincia" a lo que ha añadido que hay personas de todos los puntos de la provincia.

"Son personas jóvenes que sufren el problema de la vivienda, trabajadores y familias que notan la subida de impuestos, mujeres emprendedoras, y gente del campo y de la ciudad. Es una candidatura que representa la vida real de Soria", ha añadido para insistir en que se trata de una candidatura construida "desde la responsabilidad y el trabajo, no desde el ruido y la política".

Serrano ha destacado que el Partido Popular ofrece un proyecto centrado en lo importante, la sanidad, la educación, el empleo, el mundo rural y la igualdad de oportunidades, frente a otras opciones "que conocen bien el ruido, pero no la gestión".