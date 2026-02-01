Una concentración de 200 tractores alterará la circulación en Segovia este lunes

SEGOVIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una concentración de tractores convocada por asociaciones agrarias alterará la circulación de vehículos en las calles más céntricas de Segovia durante la mañana de este lunes, 2 de febrero.

La protesta, que se desarrollará entre las 11.30 y las 14.00 y, en la que se prevé la presencia de unos 200 tractores, se iniciará en la entrada a Segovia por la avenida de Juan de Borbón y Battemberg y transcurrirá por la avenida de Padre Claret, San Gabriel, Vía Roma y la plaza Oriental y a la inversa, ocupando los vehículos la calzada en ambas direcciones.

Por ese motivo, se suprimirán los aparcamientos en la parte alta de Vía Roma --entre la glorieta de Jerónimo Aliaga y la plaza de Artillería-- y se cortarán los accesos al área de concentración desde la plaza del Conde Cheste, las glorietas del IE, Melitón Martín y Pórtico Real, así como en la entrada de la carretera de Palazuelos.

Al mismo tiempo, el servicio de autobuses no podrá llegar a la parada habitual de la calle Colón desde las 11.00 horas, mientras que se dará paso alternativo a los propios autobuses siempre que sea posible durante el tiempo que dure la 'tractorada', han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Es también previsible que la circulación se vea dificultada en el conjunto de la ciudad. Por todo ello, se recomienda a los conductores que eviten en lo posible la circulación interna por la ciudad y utilicen la variante SG-20 como alternativa más viable para rodear el casco urbano.