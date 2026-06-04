La concentración motorista 'La Leyenda' volverá a Cantalejo (Segovia) y sus "pueblos amigos" del 7 al 10 de enero

Flyer de la 44 concentración motorista invernal La Leyenda. - LA LEYENDA

CANTALEJO (SEGOVIA), 4 (EUROPA PRESS)

La concentración motorista invernal 'La Leyenda' volverá a celebrar su edición de 2027 en Catalejo (Segovia) y sus "pueblos amigos" entre los días 7 y 10 de enero.·

La organización del evento ha dado a conocer el flyer oficial que confirma que del 7 al 10 de enero de 2027 miles de aficionados a las dos ruedas volverán a reunirse en la localidad de Cantalejo (Segovia) para compartir su pasión por el motociclismo en su tradicional ambiente de "convivencia, hogueras y aventura".

Como ya es seña de identidad del evento, la experiencia motorista se extenderá por toda la comarca, han informado a Europa Press fuentes de la organización, que han confirmado que los denominados Pueblos Amigos -Turégano, Prádena y Lastras de Cuéllar- albergarán diversas actividades y recibirán a las tradicionales excursiones y rutas.

Con ello se pretende reforzar el arraigo y el impacto turístico de la concentración en la provincia segoviana, han agregado las mismas fuentes, que han precisado que este lanzamiento marca el inicio oficial de la cuenta atrás para la cita invernal de carácter internacional, que tuvo sus orígenes en 1982 y cumple 44 años de experiencia en la organización.