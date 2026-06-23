La concentración de motos de El Puente de Sanabria atraerá a más de 15.000 personas entre el 10 y 12 de julio

Presentación de la concentración motera de El Puente de Sanabria. - EUROPA PRESS

ZAMORA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concentración de motos de El Puente de Sanabria atraerá a más de 15.000 personas a la comarca como así lo han asegurado los organizadores durante la presentación de un evento que celebrará su trigésimo segunda edición durante los días 10, 11 y 12 de julio, en la localidad aneja al municipio de Galende.

A la presentación, celebrada en la sala de prensa de la Diputación de Zamora, han acudido el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte; la representante de Caja Rural, Laura Huertos; y los responsables del club organizador encabezados por Miguel Ángel Martos, que también es el alcalde de Galende.

El propio Martos ha sido el encargado de desgranar un programa que arrancará el viernes 10 de julio a las siete de la tarde con una ruta motera que llegará hasta el centro del lobo de Robledo. Ya por la noche, el espectáculo musical de la concentración abandonará el formato de las macrodiscotecas para apostar por la música en directo del grupo 'Asia', que actuará en la madrugada previa a un sábado en el que la ruta organizada viajará hasta San Ciprián de Hermisende.

Ya por la tarde, la organización ha previsto una ruta con horario libre para ir al entorno de la Laguna de Peces de "una forma sosegada". Luego habrá un espectáculo de stunt y freestyle antes de la marcha con antorchas de cada año.

La noche repetirá el modelo de música en directo con el grupo 'Top Lider' y finalmente, la jornada del domingo contará con una ruta hacia el inicio del cañón del Tera en Ribadelago Viejo, una zona "bastante recuperada tras los incendios". A la vuelta, la entrega de premios y otra sesión de freestyle le pondrán el broche al evento.