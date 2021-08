Concentraciones desde septiembre para que se cumplan las exigencias de la zona de salud de Laguna, Viana y Boecillo

VALLADOLID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de Salud de la Zona Base de Laguna de Duero, Boecillo y Viana convocará concentraciones a partir del mes de septiembre para que la Junta cumpla las demandas históricas de su población, ya que desde hace años vien denunciando una serie de deficiencias que se están viendo agravadas durante esta crisis sanitaria.

El colectivo apunta que desde estas últimas semanas están asistiendo, "atónitos", al cierre de las ventanillas de atención al público, dejando abierta solamente una para una población de 28.000 habitantes, lo que está llevando a que se formen largas colas. "¿Cómo puede ser que dejen solamente una ventanilla para 28.000 usuarios?, ¿qué pretenden con esta forma de actuar?", se preguntan, para acto seguido exigir que se vuelvan a habilitar tantas ventanillas como sean precisas para dar un servicio adecuado y evitar esas largas colas.

También refieren que estas últimas semanas se está produciendo un importante incremento en los casos positivos de COVID, y en esta quinta ola es la Atención Primaria la que esta sufriendo la mayor carga de trabajo y responsabilidad, algo que les preocupa porque en su centro de salud no solo no se ha reforzado el personal, si no que se han perdido cuatro médicos.

"Exigimos que a la mayor brevedad posible se cubran las cuatro vacantes de médicos para poder garantizar un servicio adecuado a los ciudadanos", reclaman el colectivo a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Advierte además de que con esta situación este verano anuncian más recortes, porque ya comunicaron que no se cubrirán las vacaciones de los sanitarios, por lo que los facultativos que no disfruten de ellas deberán asumir la carga de trabajo del resto.

"¿Dónde están los refuerzos a la Atención Primaria? Ya no solicitamos, ni pedimos, porque nos hemos cansado de pedir por la buenas, exigimos, que se cubran las ausencias de los sanitarios para poder dar una adecuada atención a los pacientes. Son demasiados meses de consultas telefónicas, pero vemos que no tienen ninguna prisa en retomar las consultas presenciales", denuncian, a lo que suman el déficit en fisioterapeutas, pediatras, un pediatra para Boecillo y Viana...etc.

DOS AÑOS SIN CUBRIR UNA PLAZA DE ENFERMERÍA

En cuanto a enfermería, critican que llevan más de dos años para cubrir una plaza en Boecillo, pese a que desde la Consejería de Sanidad se reconoce la necesidad porque es la consulta que más pacientes tiene de toda la provincia.

En cuanto a las instalaciones, sin renunciar a la construcción del centro de salud, exigen la ampliación del que ya tienen a las necesidades reales, "desde luego haber habilitado dos consultas más, lo que no es hacer una reestructuración que pueda suplir la construcción de uno nuevo".

La plataforma considera que han sido más que pacientes pero, como así advierte, "el tiempo pedir y solicitar ha terminado", por lo que anuncia que a partir de septiembre convocará a los ciudadanos a concentrarse para exigir a la Junta de Castilla y León que cumpla con estas demandas básicas que permitan mantener unos servicios sanitarios de calidad.