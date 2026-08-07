Un concierto inaugura el día 13 el remodelado espacio de la ruina de la Iglesia de Santa Eulalia de Palenzuela(Palencia)

Iglesia de Santa Eulalia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo 13 de agosoto la Diputación de Palencia inaugurará el espacio remodelado de la ruina de la iglesia de Santa Eulalia de Palenzuela, con la actuación de la formación 'Charlotte Blues Band'.

Un concierto 'Estrellas del solul' que ofrecerá un recorrido por las mejores canciones del género soul, rhythm&blues y rock&roll de los años 50, con un directo lleno de matices que combina clásicos inmortales con una interpretación cuidada y llena de personalidad, haciendo llegar al público la esencia de la época dorada de la música internacional.

El espacio de Santa Eulalia se ha mejorado notablemente en cuanto a la accesibilidad del entorno, la instalación eléctrica y de iluminación, y el ajardinamiento pero siempre con respeto al valor patrimonial de la Iglesia, y alterando lo mínimo posible los restos materiales y arqueológicos de la iglesia.