El concierto 'León Cuna del Parlamentarismo' regresa al claustro de San Isidoro este jueves

Cartel del concierto 'León Cuna del Parlamentarismo' que acogerá el claustro de San Isidoro este jueves. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio ofrecerá el XII Concierto León Cuna del Parlamantarismo este jueves a las 21.30 horas en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro.

Esta cita musical está organizada de forma conjunta por la Colegiata de San Isidoro, la Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, la Academia Básica del Aire y del Espacio (ABA) y el Ayuntamiento de León.

El acceso al concierto 'León Cuna del Parlamentarismo' es gratuito con invitación que se podrá recoger mañana (máximo dos por persona) de 9.00 a 14.00 horas en la taquilla del Auditorio Ciudad de León. En total habrá 140 invitaciones disponibles, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El concierto constará de una única parte. Bajo la dirección del capitán músico Raúl Martínez Villanueva, la Unidad de Música de la ABA interpretará obras de José Franco y Ribate ('Camino de rosas'), Manuel de Falla ('Danza ritual del fuego'), José Alberto Pina ('Excalibur'), Bert Appermont (Sabic Symphonic March') y David Rivas (Episcopus castrum').

UNIDAD DE MÚSICA

La Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, ubicada en el centro docente militar de la Virgen del Camino, se constituyó en julio de 2008 tras la reorganización de las unidades de música del Ejército del Aire.

Su antecesora se remonta a 1939, año de la creación del Ejército del Aire, cuando se constituyó una Banda de Música en la recién fundada Academia de Aviación, con sede en la Base Aérea de La Virgen del Camino.

El Cuerpo de Músicas Militares, perteneciente a los Cuerpos Comunes de la Defensa, tiene por cometido, dentro de sus funciones específicas, prestar el servicio de música en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que incluye la rendición de honores, paradas y desfiles militares o ceremonias castrenses. A estos fines se suma la tarea divulgativa de la música militar mediante conciertos y otros eventos que aportan proximidad y colaboración con la sociedad civil.

Actualmente su plantilla está formada por 37 componentes con un oficial director, un suboficial mayor subdirector, 16 instrumentistas de la Escala de Suboficiales de los Cuerpos Comunes, 18 de Tropa Profesional y un Civil. Asimismo, se halla integrada una Banda de Cornetas y Tambores que la acompaña en los actos castrenses.