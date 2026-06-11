El concierto de Rafa Sánchez y toros con Morante, principales actos mañana en Salamanca en honor a San Juan de Sahagún

Cartel del concierto de Rafa Sánchez. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación de este viernes en Salamanca en honor a San Juan de Sahagún estará protagonizada por el concierto de Rafa Sánchez, ex de La Unión, y la corrida con Morante de la Puebla como cabeza de cartel.

La jornada festiva comenzará a las doce con una Misa en la Catedral Nueva en su honor. A esa misma hora está prevista una nueva edición de la 'Operación litro' organizada por el Museo de Historia de la Automoción, a favor de las Hermanitas de los Pobres y un pasacalles de la Asociación Gigantes y Cabezudos Ciudad de Salamanca acompañados de charangas.

El concierto en acústico de la Plaza de los Bandos correrá a cargo de Lepoka, una banda que fusiona sonidos folk, como gaitas y violines, con bases de rock. A las 12.30 horas, los tamborileros de la Escuela Municipal de Música y Danza comenzarán un pasacalles tradicional, a ritmo de la gaita y el tamboril, desde la Plaza Mayor hasta el Patio Chico.

A partir de las cinco de la tarde, en la Vaguada de la Palma, los tercios de Salamanca invitarán a retroceder al siglo XVI para revivir la época de los Tercios españoles y el pensamiento de la Escuela de Salamanca. Montarán un campamento histórico abierto al público, donde se podrá ver cómo eran los oficios y la vida cotidiana del soldado de aquella época, habrá recreaciones históricas, talleres y exhibiciones.

A las 18 horas, una nueva oportunidad de ver los pasacalles protagonizados por charangas y cabezudos.

En la plaza de toros de La Glorieta está prevista la segunda edición de la corrida de San Juan de Sahagún con los toreros Morante de la Puebla, Daniel Luque y el salmantino Marco Pérez, que lidiarán seis toros de las ganaderías charras de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Carmen Lorenzo.

La Asociación Cultural Agrupación Musical La Expiración realizará una ofrenda floral y musical al patrón de la ciudad, San Juan de Sahagún, a las 18 horas y alas 20.00 horas la Orquesta de cuerda y Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerá un concierto en el Patio Chico.

A las 22.30 horas, en la Plaza de la Concordia, el que fuera cantante de La Unión, Rafa Sánchez, ofrecerá un concierto dentro de su gira 'Sildavia tour', en el que hará un recorrido por los grandes éxitos de la banda madrileña: 'Lobo hombre en París, 'Vivir al este del Edén', 'Más y más', 'Maracaibo' o 'Sildavia', entre otros. Para la actuación de Rafa Sánchez en la Plaza de la Concordia, el Ayuntamiento ha aprobado un plan de autoprotección que incluye un aforo máximo de 18.437 personas, por lo que la Policía Local podrá prohibir el acceso cuando el aforo esté completo.