'Conciertos en Lugares Significativos' mostrará patrimonio industrial de Castromembibre, Rioseco, Íscar y Mayorga

Un momento de la presentación del certamen. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural 'Conciertos en Lugares Significativos' 2026 impulsado por la Diputación de Valladolid mostrará en esta edición el patrimonio industrial de Medina de Rioseco, Mayorga, Íscar y Castromembibre.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón, junto a los alcaldes de estas localidades, han presentado esta iniciativa que se celebra desde 2013 en recintos de relevancia histórico-artística para mostrar el patrimonio cultural de la provincia.

En la edición de este año, se ha realizado una selección de cuatro espacios relevantes de la provincia pertenecientes al Patrimonio Industrial: las Fábricas de Harinas de Medina de Rioseco e Íscar (actualmente en proceso de rehabilitación), el Molino de Viento de Castromembibre (ya restaurado) y el Museo del Pan de Mayorga.

La programación incluirá conciertos de diferentes estilos musicales interpretados por formaciones de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y artistas invitados, que tendrán lugar durante los meses de agosto y septiembre con entrada libre hasta completar aforo, señala la institución provincial a través de un comunicado.

Las actuaciones musicales darán comienzo el próximo viernes 15 de agosto en Castromembibre, en el exterior del Molino de Viento. Este espacio acogerá el recital 'Arpa al corazón', que imita las noches palaciegas del siglo XVIII y XIX con el arpa como protagonista, acompañada de trompa y violín, e interpretará obras de Mozart, Liszt y Debussy.

Asimismo, el viernes 21 de agosto se celebrará en el interior del Museo del Pan de Mayorga un concierto de cuerda integrado por dos violines, viola y violonchelo, que interpretarán piezas cortas de Vivaldi, Telemann, Salieri, Mozart, Mendelson y Georges Gershwin, acompañadas de una breve explicación para ayudar al público a diferenciarlas.

Por su parte, el sábado 29 de agosto, en el exterior de la Fábrica de Harinas de San Pedro de Íscar, cuatro intérpretes de flauta, clarinete, trompa y tuba realizarán un recorrido por bandas sonoras de películas que abarcan desde 'Los Vengadores' o 'Piratas del Caribe' hasta clásicos de Disney y composiciones de Ennio Morricone y John Williams.

El ciclo concluirá el sábado 5 de septiembre en la Fábrica de Harinas de San Antonio de Medina de Rioseco con un concierto de música y poesía centrado en San Juan de la Cruz, en el 100 aniversario de su nominación como doctor de la Iglesia.

Su vida será explicada a través de sus poemas, recitados en vivo por Carlos Aganzo y acompañados por piano y violonchelo con temas originales y piezas de Casals, Tchaikovsky, Schubert y Beethoven.