'Conciliamos Verano' crece un 5,2%, hasta los 7.800 inscritos, durante el segundo periodo del programa

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Programa 'Conciliamos Verano 2026' suma durante el seguro periodo de actuación, del 3 de agosto hasta el 8 de septiembre, un total de 7.827 niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años (hasta 14 cuando se trata de niños con necesidades específicas de apoyo educativo), lo que supone un aumento de usuarios en el conjunto de la Comunidad del 5,2 por ciento en comparación con el año pasado.

Este segundo periodo recoge como novedad la extensión del programa hasta el día anterior al comienzo del curso escolar, es decir, el 8 de septiembre, de acuerdo con el calendario aprobado por la Consejería de Educación para el curso 2026-2027.

"Una medida que busca proporcionar a las familias un recurso público de conciliación durante todos los periodos no lectivos en su integridad", señala el departamento que tutela Carlos Pollán a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El aumento de la demanda en este segundo periodo, que se traduce en 393 usuarios más que en 2025, demuestra la "buena acogida" por parte de las familias de Castilla y León de la extensión del servicio, al dar respuesta desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales a las necesidades de conciliación de los castellanos y leoneses.

El crecimiento en el número de niños beneficiarios del programa se posiciona en línea con el aumento de localidades, con un 16 por ciento hasta las 188, y de centros en los que se ofrece el Programa 'Conciliamos Verano', con una subida del 15,6 por ciento y 200 instalaciones repartidas por las nueve provincias de Castilla y León, la mayor parte en el medio rural, lo que remarca la vital utilidad de este servicio.

Todas las provincias han experimentado crecimientos en la demanda, siendo Ávila la que mayor porcentaje ha registrado, con el 17,5% hasta los 435 niños. Tras ellas y entre los datos más destacados se localiza Burgos, con el 12,1 por ciento y 1.267; León, con el 9,4 por ciento y 531; y Segovia, con el 7,4 por ciento y 1.056 usuarios.

Estos "buenos" resultados se unen a los cosechados durante el primer periodo vacacional, con 11.531 niños, lo que supuso un aumento de usuarios en el conjunto de Castilla y León del 6,7 por ciento (729 usuarios) durante el primer periodo de actuación, del 25 de junio al 31 de julio.

PRECIOS Y EXENCIONES

La Consejería recuerda que es necesario cumplir un mínimo de inscritos y solicitudes en función de la población de la citada localidad, al requerirse, al menos, cinco niños en el caso de las localidades de menos de 3.000 habitantes; 8 entre 3.000 y 20.000; y 15 en aquellas que superan los 20.000 vecinos.

La Junta suscribe convenios con los ayuntamientos que están interesados en que el programa se desarrolle en su municipio. Para ello, los consistorios ponen a disposición del programa uno o varios colegios o instalaciones de titularidad municipal y corren con los gastos corrientes durante el desarrollo del 'Conciliamos'. Por su parte, la Junta financia el coste de los monitores y los materiales que se utilizan en el programa.

En relación a los precios, la cuantía que abonan las familias se estipula en función de la renta. Aun así, el programa mantiene congelados los precios atendiendo a las necesidades que puedan tener las familias de la comunidad autónoma según su capacidad económica.

De esa forma, tiene un carácter gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, de cuatro euros diarios para las familias con una renta comprendida entre los 9.000 y 18.000 euros, y de seis euros en los casos que superan esa cifra.

Están exentas del abono de la cuota las familias numerosas de categoría especial, los menores que estén bajo medidas de protección a la infancia, los menores de otras nacionalidades que participen en programas de acogida temporal en familias de Castilla y León, los menores participantes en el programa 'Conciliamos Incluye', o las víctimas del terrorismo, entre otros supuestos.