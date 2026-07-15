Concluidas obras de mejora en Medina del Campo para reducir el efecto de las inundaciones ante precipiaciones intensas. - AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

Aqualia, empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Medina del Campo (Valladolid), en colaboración con el Ayuntamiento, ha finalizado con éxito las obras de mejora de la infraestructura hidráulica en la confluencia de las calles Mondragón y Obispo Barrientos, cuyo objetivo es solucionar de forma definitiva las incidencias por inundaciones y acumulación de agua que afectaban a esta zona durante los episodios de precipitaciones intensas.

Los trabajos técnicos han consistido en la ampliación del colector de pluviales existente, cuyo trazado se ha extendido en 10 metros para aumentar su capacidad de carga. A esta nueva canalización se han conectado cuatro nuevos imbornales con unas dimensiones de 40 x 50 centímetros.

Estos elementos disponen de una sección de paso de 2 centímetros, una configuración diseñada específicamente para captar el agua de lluvia de una manera mucho más rápida y eficiente, evitando el colapso de la calzada, filtrando a la vez los residuos más grandes

De forma paralela, se ha ejecutado una importante reforma en el aliviadero de la red de saneamiento ubicado en la propia calle Mondragón. En este punto, que vierte el exceso de aguas pluviales directamente al cauce del río Zapardiel en momentos de fuertes tormentas, se ha modificado por completo el sistema de retención de sólidos.

Esta mejora técnica garantiza que los residuos urbanos arrastrados por la lluvia queden atrapados en la red y no lleguen al río, protegiendo el ecosistema fluvial de la localidad.