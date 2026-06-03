Concluye la campaña de apoyo al comercio local de Ávila con 80.000 euros canjeados en cheques descuento

ÁVILA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha concluido la campaña de apoyo al comercio local puesta en marcha el mes de mayo con los 80.000 euros destinados a la iniciativa canjeados en su totalidad.

La concejala de Comercio, Paloma del Nogal, ha realizado un balance "positivo" de esta campaña que ha desarrollado el Ayuntamiento con fondos íntegramente municipales y que ha contado con la participación de más de 110 establecimientos de la ciudad.

Desde el pasado 11 de mayo y en menos de un mes, los abulenses empadronados mayores de 16 años han podido acceder a la web avilactiva.es, a la plataforma chequescomercio.avila.es -donde también se podía consultar el listado de establecimientos adheridos- o a la app buybono y descargarse 20 euros en dos cheques descuento de diez euros de valor cada uno.

Con un importe de 80.000 euros, la campaña, en cuyo desarrollo y difusión se ha contado con la colaboración de CEOE Ávila, ha tenido como objetivo apoyar al comercio de proximidad.

Para canjear un cheque de 10 euros, ha sido necesario realizar una compra de 20 euros y para poder canjear los dos cheques disponibles por ciudadano (20 euros), había que realizar una compra de, al menos, 50 euros.