Concluye el fin de semana con 33 avisos hidrológicos activos en la cuenca del Duero, dos de nivel rojo

La CHD mantiene 38 avisos hidrológicos activos, cuatro de nivel rojo, 13 naranja y 21 amarillo - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) cierra el fin de semana, que ha estado marcado por el paso del tren de borrascas, con un total de 33 avisos hidrológicos activos, de los que dos son de nivel rojo, 14 naranja y 17 amarillo.

Así, en nivel rojo se encuentran el río Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca), con tendencia descendente, y el Guareña en Toro (Zamora), que mantiene una tendencia estable con un caudal de 35 metros cúbicos por segundo (m3/s).

En la provincia de Burgos, los avisos naranjas afectan al río Duero a su paso por Vadocondes y Aranda de Duero; en León, el Cea se encuentra en nivel naranja en la localidad de Valderas, y el Támega en Rabal (Ourense).

En aviso naranja también se encuentra el tramo del río Duero que atraviesa Saucelle (Salamanca); el Eresma en Segovia capital; el Duero en las localidades soriana de Gormaz y Navapalos y en las vallisoletanas de Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino, y el Duero en Toro y el Órbigo en Manganeses y en Santa Cristina de la Polvorosa, en la provincia de Zamora.

En aviso amarillo se encuentran otros 17 tramos de ríos en las provincias de Zamora, Valladolid, Soria, León, Palencia y Salamanca.