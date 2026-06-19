Concluye la musealizacion del yacimiento romano de Confloenta, que abrirá todo el año

El presidente de la Diputación de Segovia en su visita a Confloenta, el yacimiento romano ubicado en Duratón. - DIP SEGOVIA

DURATÓN (SEGOVIA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha recibido la obra civil de musealización del yacimiento de las Termas de Confloenta, ciudad romana en el término municipal de Duratón, que permitirá la visita pública al yacimiento, durante todo el año, gracias a una construcción protectora para la que se han invertido 1,8 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha visitado este viernes, junto al diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, y al investigador y codirector de las excavaciones de Confloenta, Santiago Martínez Caballero, las nuevas instalaciones de musealización de las Termas de Fortuna, en el yacimiento romano de Confloenta, situado en el término de Duratón, en el municipio segoviano de Sepúlveda.

Durante la visita se ha hecho la recepción oficial de las instalaciones, que permiten la protección de las ruinas a las inclemencias meteorológicas y la visita pública, ordenada y autoguiada, en cualquier momento del año.

De Vicente ha destacado que la jornada es "un día de celebración para la historia y el patrimonio de la provincia", ya que la musealización de Confloenta era un objetivo perseguido por el Área de Cultura desde hace tiempo.

Asimismo, ha subrayado que el proyecto servirá como recurso turístico, "generador de empleo" y herramienta documental y científica para los investigadores, al tiempo que ha recordado que la institución provincial ha invertido cerca de medio millón de euros durante la última década, "para sacar a la luz los secretos de esta ciudad romana", fundada a comienzos del siglo I después de Cristo y abandonada tras la invasión musulmana del año 711.

El proyecto de musealización, presentado a una convocatoria del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, ha sido financiado con una subvención de 1,8 millones de euros procedente de los fondos Next Generation-UE, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta ayuda ha permitido ejecutar la consolidación y la cubrición parcial del yacimiento, así como la instalación de pasarelas elevadas de madera y acero que generan un recorrido secuencial por los distintos espacios del edificio termal, garantizando la protección de los restos y facilitando el acceso y la movilidad del público.

El arqueólogo Martínez Caballero, responsable de coordinar los trabajos en Confloenta desde sus inicios, ha explicado durante la visita que las labores se han desarrollado en distintas fases, que comenzaron por la consolidación de muros y pavimentos, con el objetivo de asegurar la conservación de los restos y facilitar tanto la musealización como la recolocación de los elementos arqueológicos originales, especialmente en la zona de la piscina y de la palestra.

A ello se ha sumado la instalación de iluminación, así como de cartelería y señalética interpretativa a lo largo de todo el recorrido, conectada mediante códigos QR a la página web del yacimiento.

ÁREAS Y ESPACIOS.

El proyecto también ha contemplado la restitución de parte del arranque de muros que no se conservaban y la protección del pavimento de varias salas con un acabado de grava que, por tamaño y color, permite distinguir distintas áreas, como los espacios interiores, los exteriores, los corredores o el templo.

El edificio termal, conocido como las Termas de Fortuna por el culto a esta divinidad documentado en el yacimiento, ocupa una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los conjuntos termales romanos de mayores dimensiones del norte de la península.

Su construcción se remonta al siglo I después de Cristo, si bien a comienzos del siglo II experimentó una ampliación monumental que multiplicó más del doble su tamaño original, en paralelo al crecimiento de la ciudad de Confloenta.

Aunque las obras de musealización han sido ya recepcionadas, el acceso del público general a las instalaciones no será inmediato.

Según ha explicado Martínez Caballero, las visitas podrán comenzar previsiblemente a mediados del mes de julio, una vez se completen los trabajos de acondicionamiento del entorno exterior, ajenos al proyecto financiado por el ministerio, y se resuelvan aspectos relativos a la seguridad del espacio.

El investigador ha avanzado que, durante ese mismo periodo, dará comienzo una nueva campaña de excavación, autorizada a la Universidad de Salamanca, que se prolongará a lo largo de julio y agosto y que se centrará principalmente en la zona del foro de la ciudad, en concreto en su pórtico, donde ya se han recuperado elementos escultóricos de época romana, entre ellos el busto atribuido al emperador Galieno presentado recientemente en el Museo de Segovia.

La visita ha permitido conocer también el sistema de divulgación previsto para el yacimiento, basado en una cartelería numerada del uno al catorce que, a través de códigos QR, ofrecerá a los visitantes contenido audiovisual explicativo a lo largo de todo el recorrido. Además, existe un código QR general, instalado por Prodestur en la iglesia situada en la parte baja del yacimiento (en las afueras de Duratón), concebido como punto de partida de la visita antes de ascender hacia el conjunto arqueológico.

El alcalde de Sepúlveda, Ramón López, ha estado presente en el acto, en el que también se ha puesto de relieve el papel del yacimiento como motor de desarrollo económico y social "para la comarca".

Tanto la Diputación como el equipo arqueológico han coincidido en que el proyecto, además de su valor científico y educativo, "beneficia directamente a los municipios próximos", como Duratón y Sepúlveda, donde la afluencia de visitantes repercute en la hostelería y el comercio local.

La institución provincial ha avanzado su intención de coordinarse con el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y León para señalizar el yacimiento en la carretera nacional y en las vías autonómicas, dentro de una segunda fase de promoción turística del enclave.