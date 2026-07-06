Concluye el Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla, con 31 proyectos y más de dos millones de inversión

Los miembros del Consorcio durante su visita al Canal de Castilla en Medina de Rioseco. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, integrado por las diputaciones de Burgos, Palencia y Valladolid, ha visitado el resultado del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSD) del Canal que ha supuesto una inversión de 2,02 millones de euros y 31 proyectos desarrollados.

Los presidentes de la diputaciones de Valladolid y Palencia, Conrado Íscar y Ángeles Armisén, respectivamente, y el diputado de Burgos, Carlos Gallo; junto al director adjunto de la CHD, Juan Carlos Millán, y Javier Villafruela, diputado de Palencia, han recorrido las localidades de Medina de Rioseco, Paredes de Nava, Villaumbrales, Grijota y Palencia para conocer de primera mano los trabajos realizados, acompañada por representantes municipales de cada zona.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Canal de Castilla ha supuesto la ejecución de 31 proyectos, desarrollados mediante 40 contratos y 9 convenios de colaboración, con una inversión total de 2.027.248,82 euros.

Las actuaciones se han materializado en 24 intervenciones distribuidas en 12 localidades y se han llevado a cabo actuaciones como la mejora del paisaje y de los caminos de sirga, la eficiencia energética, la rehabilitación y adecuación de elementos patrimoniales, la señalización, la digitalización y la promoción del destino.

Entre las principales iniciativas del proyecto destacan 11 actuaciones destinadas a la mejora del paisaje y de los caminos de sirga, que se desarrollarán en los municipios de Fuentes de Nava, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Villaumbrales, Grijota, Palencia, Villamuriel de Cerrato, Husillos, Melgar de Fernamental y Barrio de San Vicente.

Asimismo, se han ejecutado seis actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en Medina de Rioseco, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Villaumbrales, Villamuriel de Cerrato y Alar del Rey, y siete actuaciones de rehabilitación y adecuación de elementos en Medina de Rioseco, Paredes de Nava, Villaumbrales y Alar del Rey.

El proyecto incorpora, además, siete actuaciones globales dirigidas a reforzar la promoción y modernización del destino.

Entre ellas figuran dos actuaciones de señalización, centradas en el diseño del manual de identidad y la renovación de la señalética; dos actuaciones de digitalización, que incluyen el desarrollo de una estrategia de marketing digital, una aplicación móvil y la digitalización de elementos patrimoniales, junto con la renovación del portal web www.canaldecastilla.org.

A ello se suma una actuación de promoción turística mediante la participación en la feria internacional de cicloturismo Sea Otter Europe, así como dos estudios de alternativas para la rehabilitación de edificaciones vinculadas al Canal de Castilla y de sus puentes, con el objetivo de planificar futuras intervenciones de conservación y puesta en valor