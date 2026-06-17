Concluye el programa intergeneracional de Respeto a los Mayores de Salamanca en el que han participado 600 escolares

SALAMANCA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado este miércoles en una Jornada de 'Buen Trato' hacia las Personas Mayores, un espectáculo de magia que pone el broche final a los Programas Intergeneracionales del Buen Trato y Respeto a las Personas Mayores desarrollados durante el curso escolar y en el que han participado a lo largo del año unos 600 alumnos.

La jornada ha tenido lugar en el Teatro Liceo, donde cerca de 300 alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria y las personas mayores voluntarias de dichos programas han disfrutado del espectáculo de magia 'La Magia que nos une', a cargo del mago Fernando García.

El alcalde ha destacado que esta iniciativa simboliza el espíritu de una ciudad "comprometida con el respeto, la empatía y la convivencia entre generaciones" y ha destacado que más de 600 escolares han participado este curso en actividades municipales de sensibilización sobre el buen trato para reflexionar sobre estereotipos, identidad, envejecimiento "y la importancia de reconocer a las personas mayores como parte esencial de la comunidad".

"Los alumnos han podido experimentar, pensar y dialogar" sobre cómo envejecemos, cómo nos vemos y cómo queremos que nos traten en el futuro", ha afirmado el alcalde, quien ha agradecido la implicación de la veintena de personas mayores voluntarias que han participado en los talleres escolares.

El regidor ha reafirmado que Salamanca seguirá avanzando para consolidarse como referente en envejecimiento activo, respeto intergeneracional y convivencia, recordando que "una ciudad que cuida a sus mayores es una ciudad que sigue avanzando".