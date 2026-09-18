Concluye "en tiempo récord" la modernización de 2.451 hectáreas en la comunidad de regantes del Canal de Macías Picavea

1118296.1.260.149.20260918142607 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (2i), durante una visita a las obras de mejora en la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea, a 18 de septiembre de 2026, en Medina de Rioseco, Valladolid, Castilla y León (España). Las - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

Las obras de modernización de las 2.451 hectáreas de regadío de la Comunidad de Regantes de Canal de Macías Picavea, que aglutina a los municipios de Medina de Rioseco, Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos, han concluido tras ocho meses de trabajo, "un tiempo récord" que ha coincidido además con un invierno "muy complicado" y con unas circunstancias climáticas que no han facilitado las tareas.

Así lo han destacado este viernes tanto el ministro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, como el presidente de SEISA, Francisco Rodríguez, y el de la comunidad de regantes, Juan Mateo, que han reconocido que esta zona sufría "muchos problemas" que impedían regar y que hacían necesaria la modernización de la infraestructura que beneficia a 308 agricultores que cultivan principalmente maíz (60 por ciento), cereal de invierno y girasol (15 por ciento) y alfalfa y hortícolas (5 por ciento).

"Donde hay un problema nosotros como Gobierno de España ponemos una solución y esta es la solución que hemos puesto aquí ejecutar esta obra en un tiempo récord", ha significado el ministro que ha cifrado la inversión en 28,6 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los que la comunidad de regantes ha aportado un 20 por ciento.

"Hemos hecho una gran obra de ingeniería", ha aseverado el presidente de SEISA que ha destacado la digitalización de las obras de modernización de unas obras que han permitido renovar la tubería principal que abastece a los diferentes ramales de riego. Además, se han llevado a cabo mejoras en las instalaciones eléctricas del bombeo y en la obra de toma de la balsa.

Planas ha destacado la importancia de invertir en la modernización de regadíos, a los que se ha referido como "la joya de la corona" del sector agroalimentario y ha recordado que en España hay 3,8 millones de hectáreas de superficie regada, un 22 por ciento de la superficie agraria de España que supone el 71 por ciento de toda la producción agroalimentaria "nada más y nada menos".

"Por tanto, es clave para el presente y para el futuro por el valor añadido y empleo", ha incidido el ministro en coincidencia con el presidente de la comunidad de regantes que ha puesto en valor el regadío "en una zona con un problema de despoblación terrible".

Luis Planas ha destacado el compromiso del Gobierno de España con el futuro del campo de Castilla y León y ha explicado que entre 2018 y 2027 el Ministerio ha desplegado inversiones por cerca de 1.100 millones de euros para la modernización de regadíos en la Comunidad Autónoma, "la más beneficiada" con un total de 58 actuaciones.