El concurso de danza urbana de Valladolid 'Pequeñas Estrellas' aumenta participación, categorías y estrena formato

Carnero, durante la presentación del concurso. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La II edición del concurso de danza urbana de Valladolid 'Pequeñas Estrellas' aumentará su participación hasta los 300 jóvenes, con más categorías y finales, además de estrenar un nuevo formato de gala final en la que los clasificados actuarán en la Plaza Mayor el próximo 8 de septiembre, como antesala del concierto del artista Carlos Baute.

El alcalde Jesús Julio Carnero, junto con el director de La 8 Valladolid, Florencio Carrera, y el presidente de la Asociación de Baile de Valladolid, Agustín Torres, han presentado esta edición, "una iniciativa que consolida su crecimiento tras el éxito de su primera edición" con más de 200 participantes, en la que participaron jóvenes de Valladolid y provincia y cuya final fue retransmitida por La 8 Valladolid.

Este año, el certamen da un "nuevo impulso" y amplía su participación, reuniendo a 320 niños y jóvenes procedentes de Valladolid capital y provincia, así como de ciudades como Vigo, Ponferrada y Salamanca, explica el Consistorio en un comunicado.

Las finales se celebrarán en el Teatro Calderón en dos jornadas: el sábado 6 de junio, a las 18.30 horas, con la categoría juvenil (hasta 18 años), y el domingo 7 de junio, a las 11.30 horas, con las categorías infantil (hasta 11 años) y prejuvenil (hasta 14 años). En total, participarán 29 grupos distribuidos entre las tres categorías, representando a distintas escuelas de baile y centros formativos.

El certamen combina estilos de baile moderno y danzas urbanas, bajo la valoración de un jurado profesional procedente de Madrid, Asturias y Salamanca.

Una edición con "importantes novedades", según ha detallado el regidor. Entre ellas, ha destacado el aumento de categorías, que pasan de una a tres, la celebración de dos finales en el Teatro Calderón y la ampliación del número de grupos participantes.

Asimismo, se estrena un nuevo formato de gala final bajo el nombre 'Todas las Estrellas', en el que los tres primeros clasificados de cada categoría (nueve actuaciones en total) actuarán en la Plaza Mayor de Valladolid el próximo 8 de septiembre, como antesala del concierto del artista Carlos Baute.

PREMIOS

La categoría juvenil contará con premios económicos de 750, 500 y 250 euros para los tres primeros clasificados, además de medallas, regalos para todos los participantes y trofeos para todas las escuelas. Una dotación económica se incorpora por primera vez en esta edición. Todas las finales serán retransmitidas por La 8 Valladolid, garantizando "una mayor difusión del talento joven".

Además, como cierre de la jornada del sábado 6 de junio, a las 20.30 horas, la Plaza de Portugalete acogerá un evento de sensibilización contra el bullying, con actuaciones y animaciones de baile, con acceso libre para todos los públicos.