Concurso Nacional de Saltos de Ávila, previsto de 10 a 12 de julio, pendiente de resolución del TRC CyL tras un recurso

ÁVILA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Concurso de Saltos Nacional de Ávila se encuentra pendiente de resolución de un recurso interpuesto ante el Tribunal de Recursos Contractuales (TRC) de Castilla y León por una de las entidades que han concurrido al proceso, como así lo ha asegurado este viernes el Consistorio abulense.

El Concurso de Saltos Nacional de Ávila, categoría 4 estrellas, estaba previsto celebrarse del 10 al 12 de julio, dentro de las Fiestas de Verano, además de que había adelantado su celebración para no coincidir con otros eventos que se desarrollan en la ciudad a finales de agosto, mes en el que se realizaba con anterioridad dicho concurso.

El Ayuntamiento sacó a licitación el pasado mes de febrero el contrato del servicio de organización y gestión del CSN 4**** Ciudad de Ávila, para las ediciones 2026 y 2027 y con posibilidad de dos prórrogas anuales. En mayo, se adjudicó el contrato a la entidad 'Avanza Eventos Hípicos', en el precio de 141.541,87 euros, IVA incluido; es decir, 70.000 euros anuales.

Esta adjudicación que ha sido recurrida por 'One To Go', entidad que también había concurrido a la licitación por lo que el Consistorio está a la espera de la resolución del recurso, con el objetivo de poder continuar con la preparación y desarrollo del concurso.