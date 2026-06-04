Concurso Provincial de Pinchos elegirá ganadores entre 61 creaciones que se podrán degustar por un máximo de 3,5 euros

Blanca Jiménez (c), junto a Jaime Fernández (i) y Moisés Santana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 51 establecimientos presentará 61 creaciones a la XXVIII edición del Concurso Provincial de Pinchos, un evento del que se descuelgan tres locales, y cuya primera fase, la de degustación del público, se llevará a cabo del 6 al 14 con un precio máximo por tapa de 3,50 euros sin consumición.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez, el diputado de Promoción Alimentaria y Consumo, Moisés Santana, y el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, han presentado un evento que, en palabras de la edil, valoran la "gastronomía en miniatura y el potencial número uno en lo que se refiere a la gastronomía de la ciudad y la provincia".

"Los ganadores de este concurso provincial serán los que representen a Valladolid en nuestro concurso nacional, algo que entronca directamente con ese momento tan importante para nosotros como es el concurso Nacional y Mundial y que, por supuesto, es lo que hace que este concurso tenga ese arraigo y sobre todo la calidad y la categoría que tiene año tras año y que nos hace sentir tan orgullosos en la ciudad de Valladolid", ha abundado.

Jaime Hernández ha sido el encargado de dar a conocer las principales líneas del certamen, que contará con la participación de 51 establecimientos, 42 de la capital y nueve de la provincia, con 61 elaboraciones, de las que 50 son pinchos oficiales y el resto postre.

Por categorías, once establecimientos optarán al premio 'Pincho Postre', 18 lo haran en la categoría 'Pincho Sin Gluten' y 38 presentarán elaboraciones realizadas con productos de la marca Alimentos de Valladolid. Algunos de los 61 pinchos concursantes participan en más de una categoría, ha detallado el representante de los hosteleros.

El precio de venta al público de los pinchos participantes será de un máximo de 3,50 euros. Asimismo, el coste de elaboración (escandallo) de cada propuesta no podrá superar los 1,90 euros.

CATEGORÍAS DE PREMIOS

Los participantes del certamen optarán a cuatro premios principales: "Pincho Oro', 'Pincho Plata', 'Pincho Bronce' y 'Pincho Cobre' y como cada año, los establecimientos galardonados serán los encargados de representar a Valladolid en el XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, Ciudad de Valladolid, que se celebrará el próximo mes de noviembre.

Asimismo, se concederán los premios al 'Mejor Pincho Postre' y al 'Mejor Pincho Provincial'. El jurado también otorgará los siguientes accésits: 'Pincho Sin Gluten','Pincho Más Tradicional', 'Pincho Más Vanguardista', Mejor Concepto, 'Pincho Alimentos de Valladolid' y Votación Popular.

Al accésit 'Pincho Alimentos de Valladolid' podrán presentarse aquellas propuestas que incorporen al menos un ingrediente perteneciente a este sello de calidad promovido por la Diputación de Valladolid. El galardón busca destacar y dar visibilidad a los productos agroalimentarios de la provincia e impulsar su presencia en la gastronomía local.

El 'Pincho de Votación Popular' será elegido por el público, que podrá emitir su voto a través de la web de Visita Valladolid. Para participar, será necesario completar el formulario online, con una única votación permitida por usuario y el establecimiento más votado, obtendrá este galardón.

Además, entre todas las personas que emitan su voto se realizará un sorteo cuyo ganador disfrutará de una escapada gastronómica para dos personas, cortesía de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid. El premio incluye una visita guiada a la ciudad, una Valladolid Card y una comida o cena, ha añadido Jaime Fernández.

A través de www.visitavalladolid.com se podrá acceder al listado completo de establecimientos participantes junto con un reportaje fotográfico y la descripción de cada elaboración. Además, en los locales concursantes y en las oficinas de Turismo de Valladolid habrá disponible un mapa con la localización de los participantes y una guía gastronómica con las imágenes de todos los pinchos, sus descripciones y los establecimientos donde se podrán degustar.

JURADO

El Jurado Oficial realizará las degustaciones en los establecimientos de Valladolid capital los días 11 y 12 de junio. En el caso de los ocho participantes de la provincia, presentarán sus elaboraciones en la Fase Provincial, que se celebrará el jueves 11 de junio por la tarde en la Escuela Internacional de Cocina 'Fernando Pérez'. El jurado elegirá a 20 finalistas y tres nominados por cada uno de los accésits.

La fase final tendrá lugar la mañana del lunes 15 de junio en la Escuela Internacional de Cocina, con la incorporación de la presidenta del jurado. En ella, los 20 finalistas seleccionados por el Jurado Oficial competirán por los Premios Oro, Plata, Bronce y Cobre.

La presidencia del jurado de esta edición será Elena Lucas, chef y copropietaria del restaurante 'La Lobita', ubicado en Navaleno (Soria), reconocido con una Estrella Michelín en 2014 y dos Soles en la Guía Repsol. Le acompañarán Mariano Mier, de Avilés y chef ejecutivo y propietario de Yanik Barra de Mercado; Rafa Herreros de Albacete y chef ejecutivo de Vasepi y propietario del Restaurante Dallas, referente de la gastronomía en Castilla-La Mancha; Andrés García, enólogo con una amplia trayectoria internacional en el sector vitivinícola y la comunicadora audiovisual, escritora y divulgadora Ruth Alejandre.

Un año más, el jurado encargado de la categoría de postres estará formado por el profesorado de pastelería y repostería del lES 'Diego de Praves', bajo la presidencia de Luis Santos, de Torrelavega. Por último, el jurado del Pincho Sin Gluten estará formado por miembros de la Asociación de Celiacos de Castilla y León (Acecale).

GALA FINAL

La gala final tendrá lugar en la tarde del próximo lunes 15 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes. En esta edición, la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid concederá el Premio 'Conde Ansúrez' en su XXVII edición al grupo musical Siloé, en reconocimiento a su trayectoria, sus logros profesionales y su contribución a la proyección del nombre de Valladolid a nivel nacional.

Durante la ceremonia, la Asociación también rendirá homenaje a tres establecimientos hosteleros por su trayectoria, compromiso con el sector y aportación a la ciudad y la provincia: Casa Rural El Caño (Nava del Rey), en representación del ámbito provincial, y en la capital vallisoletana el restaurante Los Chopos y la Cafetería Moka.

Asimismo, se reconocerá la trayectoria de José Alberto Torrecilla, por su dedicación, compromiso y defensa constante del sector hostelero vallisoletano.

La gala incluirá también un homenaje especial a la Policía Nacional con motivo de su 200 aniversario, en reconocimiento a dos siglos de servicio público, compromiso ciudadano y labor en favor de la seguridad y la convivencia, distinción que se materializará con la entrega del 'Pincho de Oro'.

APOYO DIPUTACIÓN

Por último, Moisés Santana ha comprometido el apoyo de la Diputación a estas iniciativas que, en sus palabras, "contribuyen a dinamitar los municipios, proporcionar los productos de la tierra y fortalecer un sector estratégico para la economía provincial".

"Los productos de la marca Alimentos de Valladolid vuelven a estar presentes en muchas ocasiones y creaciones que competirán en esta nueva edición de este concurso. Animo a todos los vallosoletanos a recorrer nuestros bares y restaurantes a degustar los pinchos", ha finalizado.