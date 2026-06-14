El Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid ya tiene a los veintiún establecimientos finalistas

VALLADOLID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Oficial del Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid ha seleccionado a los veintiún establecimientos que competirán en la Gran Final por los máximos galardones del certamen, según ha informado la Asociación Provincial de Hosteleros.

Los finalistas presentarán sus elaboraciones este lunes 15 de junio, a partir de las 11.00 horas, en la Escuela Internacional de Cocina 'Fernando Pérez' de Valladolid, escenario de la Gran Final.

Los participantes defenderán sus propuestas ante la presidenta del jurado, Elena Lucas -chef del restaurante La Lobita de Navaleno (Soria), distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol-, así como ante el Jurado Oficial. Por su parte, el Jurado Permanente, reunido durante este sábado tras completar la visita y valoración de todos los establecimientos participantes, ha acordado por unanimidad la clasificación de los finalistas.

De entre ellos saldrán los galardones de Pincho Oro, Plata, Bronce y Cobre, reconocimientos que distinguen a las mejores propuestas de esta edición y que representarán a Valladolid en el próximo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas.

Los veintiún establecimientos clasificados para la Gran Final son Ubi de la Vega (Arroyo de la Encomienda), con 'Origen'; Las Barricas (Cigales), con 'Morman'; Mesón Asador Carlos (Traspinedo), con 'Manoli'; 5 Gustos, con 'Gong castellano'; Azul Mediterráneo, con 'Belém-Chazo'; Café-Bar Papiro, con 'Hasta la luna y volver'; Calabu, cocina de recuerdos, con 'Tierra de Campos'; y El Corregidor, con la tapa 'Ginebra, años 30'. Asimismo, han logrado su pase a la final El Lagar, con 'Lagarcito'; Jiapan, con 'Doce/29'; La Churrería de Rita, con 'El corte que no quería ser helado'; La Criolla, con 'Capricho del corral'; La Dársena de la Victoria, con 'Bone Crush'; La Esquina de Pani, con 'Mandarina de la dehesa'; Las Kubas, con 'El tesoro'; Los Molinos, con 'La molinera (pan de queso y carrillera)'; Los Zagales, con 'Oido Cozina (Salado)'; Moka, con 'Adana'; Selvático, con 'Del pasto al fuego'; Talavera Gastronomía, con 'Lechacitro'; y Trasto, con la elaboración 'Bola del mundo'.