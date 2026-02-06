Condenado a 14 años de prisión el acusado de matar por asfixia a su pareja en Béjar durante una discusión

Condenado a 14 años de prisión el acusado de matar a su pareja en Béjar tras una discusión. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a 14 años de prisión al hombre que mató a su pareja en Béjar la madrugada del 30 de agosto de 2023. El jurado popular, compuesto por nueve personas ya emitió en la mañana del pasado sábado, 31 de enero, su veredicto en el que halló al acusado culpable de un delito de homicidio, pero descartó la alevosía y la agravante de género solicitadas por las acusaciones.

Ante el veredicto, el fiscal y la acusación particular se vieron obligados a variar su petición de pena por homicidio doloso a 15 años de prisión, mientras que la defensa del acusado solicitó cinco años de prisión.

Según los hechos probados, la pareja ha iniciado una discusión en el dormitorio del domicilio que compartía. En el transcurso del altercado, la mujer golpeó levemente a su pareja con un objeto--posiblemente un cenicero--, tras lo cual él reaccionó y le propinó un fuerte golpe en la cabeza.

Acto seguido, el ahora condenado se abalanzó sobre ella, la derribó, se sentó a horcajadas sobre ella y la estranguló durante aproximadamente un minuto, mientras le tapoó la boca y nariz. La víctima murió por asfixia mecánica de mecanismo mixto.

El jurado consideró probado que la mujer pudo defenderse, lo que descarta la existencia de alevosía, al tiempo que rechazó la agravante de género al entender que el ataque no respondió a un ánimo de dominación, sino a una reacción impulsiva tras el golpe previo de la víctima. Sí se ha apreciado, en cambio, la agravante de parentesco, al tratarse de una relación de convivencia análoga a la conyugal.

El tribunal ha aplicado además dos atenuantes, la confesión, ya que el acusado avisó a las autoridades antes de que se iniciara la investigación, y arrebato u obcecación, al considerar que actuó bajo una alteración emocional provocada por el enfrentamiento previo. No obstante, ambas han sido compensadas con la agravante de parentesco, lo que ha llevado a imponer la pena en la mitad superior del marco legal.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá cumplir ocho años de libertad vigilada una vez salga de la cárcel. En cuanto a las indemnizaciones a familiares, la sentencia fija una amplia responsabilidad civil para la familia de la víctima, que dejó cuatro hijos--tres menores--, su padre y tres hermanos. Las indemnizaciones, calculadas siguiendo el baremo de tráfico con un incremento del 20 por ciento por tratarse de un delito doloso, superan los 700.000 euros en total.

El acusado, en prisión provisional desde agosto de 2023, continuará privado de libertad mientras se tramitan los posibles recursos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.