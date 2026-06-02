Condenado a 34 meses el autor del crimen de Viana por coaciones y maltrato a su expareja

Archivo - Trib.- A prisión dos de los tres detenidos por el atraco a una oficina bancaria en Villanubla (Valladolid) - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Valladolid ha condenado al militar de origen dominicano Jorge M.S. a un total de 34 meses de prisión tras declararle responsable de un delito de coacciones, un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y otro de acoso cometidos contra su expareja, compañera sentimental del vecino de Viana de Cega a quien, presuntamente, apuñaló mortalmente por celos en la madrugada del 14 de enero de 2025.

La magistrada jueza de la Sección Penal número 2, en una sentencia recogida por Europa Press, desestima la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas que reclamaba la defensa e impone al acusado, por el delito de coacciones, ocho meses de prisión y tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, así como la prohibición de aproximarse a la mujer, a su domicilio o a su lugar de trabajo a menos de 500 metros, o de comunicarse con ella por cualquier medio durante un año y ocho meses, al considerar acreditado que en diciembre de 2023 forzó la cerradura del cuarto de baño del piso sito en la calle Parque Arturo León de Valladolid capital, donde se había encerrado la víctima para eludir una discusión, y le impidió salir con una actitud intimidatoria.

El domicilio era compartido por el acusado y la víctima, que mantuvieron durante casi 20 años una relación sentimental de pareja, con dos hijas en común. A principios de diciembre de 2023 pusieron fin a la relación sentimental, si bien mantuvieron la convivencia temporalmente en el mismo domicilio, hasta que en febrero de 2024 el condenado, militar de profesión, se fue de misión al extranjero durante varios meses y retornó en julio de 2024, fecha a partir de la cual se quedó en el domicilio familiar, ocupándolo ella ocasionalmente.

Concluida ya la relación, fue el día 23 de diciembre de 2023 cuando ambos se hallaban en el domicilio familiar y se inició una fuerte discusión en cuyo transcurso la víctima se encerró en el baño para no tener que seguir hablando con el acusado, quien logró abrir la puerta forzando la cerradura y, "con inequívoco ánimo intimidatorio", la impidió salir, obligándola a mantener una conversación, a la que ella se oponía, sobre su relación sentimental. Fue necesario que la mujer recabara el auxilio telefónico de su madre, quien llegó a personarse en el domicilio, pues la agresividad del acusado llegó a provocar enorme temor en la mujer.

AGRESIÓN EL DÍA DEL CRIMEN

Además de este incidente, por el delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género, el tribunal le ha impuesto otros ocho meses de prisión y dos años de privación del derecho a portar armas, junto con la prohibición de comunicación y una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante un periodo de un año y ocho meses, por una agresión cometida en la madrugada del 13 al 14 de enero de 2025 en Viana de Cega, precisamente el día en el que, supuestamente, acabó de forma violenta con la vida del nuevo compañero sentimental de la víctima.

El acusado se personó en la vivienda de la nueva pareja de la víctima, lugar donde se originó una pelea que terminó con el fallecimiento de este último hombre y en cuyo transcurso el condenado empujó con violencia contra la pared a su expareja cuando esta intentaba mediar.

Asimismo, el tribunal le ha impuesto una pena de 18 meses de prisión por un delito de acoso continuado entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2025. La magistrada ha considerado acreditado que el militar envió reiterados mensajes y realizó numerosas llamadas a la víctima y a su entorno al no aceptar la ruptura sentimental, llegando a utilizar a sus dos hijas comunes para presionarla.

Este hostigamiento forzó a la afectada a cambiar sus rutinas diarias y a bloquearle telefónicamente, causándole un trastorno de estrés postraumático que ha quedado ratificado a través de los informes psicológicos aportados en la vista oral. Por este delito, se le prohíbe comunicarse y aproximarse a ella a menos de 500 metros durante dos años y seis meses.

Al no haberse formulado ninguna reclamación económica por parte de la acusación particular ni del Ministerio Fiscal, el juzgado no ha dictado ningún pronunciamiento en concepto de responsabilidad civil, aunque sí ha impuesto formalmente al procesado el abono de la totalidad de las costas procesales generadas en el procedimiento.

Al margen de este procedimiento, el ahora condenado se encuentra ingresado en el penal militar de Alcalá de Henares al estar inmerso en un próximo juicio con jurado popular, aún sin fecha, por el citado crimen registrado en Viana de Cega la madrugada del 14 de enero del pasado año y por el que la Fiscalía de Valladolid solicita una condena de 26 años de asesinato. La petición del acusador público es la más baja si se compara con las de las tres acusaciones particulares personadas, que oscilan entre 32 y 37 años de prisión, también por entender que los hechos constituyen un delito de asesinato.