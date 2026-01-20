Condenado a un año y nueve meses de cárcel por tener más de 235 gramos de droga en su casa en Salamanca

SALAMANCA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre, vecino de la capital, a un año y nueve meses de prisión y a una multa de 1.678,18 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud después de que la Policía encontrara más de 235 gramos de cannabis y MDMA en su domicilio.

La sentencia, dictada por conformidad entre las partes, ha quedado firme en el mismo acto y la droga intervenida será destruida conforme a la normativa vigente, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Dado que el condenado carece de antecedentes penales, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión durante tres años, siempre que no vuelva a delinquir y mantenga informado al tribunal de cualquier cambio de domicilio.

Los hechos se remontan al 1 de enero del año pasado, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a una vivienda de la avenida de Italia tras un altercado entre el acusado y su pareja.

Durante la intervención, los agentes localizaron diversas sustancias estupefacientes que, tras su análisis, resultaron ser más de 235 gramos de resina de cannabis, pequeñas cantidades de cannabis en cogollo y 1,34 gramos de MDMA, con diferentes niveles de pureza.

El tribunal ha considerado probado que las sustancias pertenecían al acusado y que éste las poseía con la intención de transmitirlas a terceros. El valor total en el mercado ilícito ascendería a 1.678,18 euros.

Durante el proceso, la defensa y el Ministerio Fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad, por el que el acusado ha aceptado los hechos y la calificación jurídica.

La sala ha aplicado una atenuante analógica relacionada con el trastorno por consumo de sustancias que afecta moderadamente a las capacidades volitivas del acusado.