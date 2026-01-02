Condenado a casi tres años en Salamanca por intentar incendiar un bar y agredir a una trabajadora

SALAMANCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre a dos años y nueve meses de prisión por un delito de incendio en grado de tentativa con riesgo para las personas, además de una multa de 180 euros por maltrato tras abofetear a una empleada de un bar en la localidad salmantina de Calzada de Valdunciel, la noche del 25 de diciembre de 2023.

Según los hechos probados, el ahora condenado, en estado de embriaguez, abofeteó a una trabajadora del local y fue expulsado por dos hombres presentes en el establecimiento, quienes escucharon cómo el agresor amenazaba con "volver y quemar el local".

Una hora después, el acusado regresó con una garrafa de gasolina, accedió a la cocina del club y roció el suelo mientras gritaba "os voy a matar, putas". En ese momento, dos hombres presentes en el bar le interceptaron y le golpearon con una pala y un bloque de cemento, lo que le ocasionó lesiones graves.

La sala ha considerado probado que el condenado, a quien se aplica la atenuante de embriaguez, inició la ejecución del incendio, aunque no llegó a prender el fuego gracias a la intervención de los otros dos acusados.

Por su parte, los otros dos hombres que compartieron banquillo con el frustrado pirómano han sido condenados a un año y diez meses de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, aunque la pena queda sustituida por la expulsión de España durante seis años, al encontrarse ambos en situación irregular. A este respecto, el tribunal ha reconocido que actuaron en legítima defensa pero con un exceso en la fuerza empleada, lo que ha convertido la eximente en incompleta.

En materia civil, estos dos hombres deberán indemnizar conjuntamente al primer condenado con 6.000 euros por lesiones, 2.000 por secuelas y 5.300 por perjuicio estético. El tribunal ha rechazado declarar responsable civil subsidiario al bar por falta de acreditación de su titularidad y de la relación laboral.