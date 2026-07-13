Condenados a seis años y medio de cárcel por arrojar una mochila con 'coca' ante un control y recogerla después

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a penas de seis años y medio de cárcel y multas por importe de 90.000 euros a dos varones, Gonzalo T.M. y Jordi R.S, que en abril de 2025, al toparse con un control rutinario en carretera de la Policía Nacional, se deshicieron de un mochila con un total de 2 kilos de cocaína que portaban en su vehículo y que luego, horas después, trataron de recoger una vez desmontado el dispositivo de seguridad policial.

La condena considera probada la culpabilidad de ambos individuos en un delito de tráfico de drogas, de las que causan grave daño a la salud, en la modalidad de notoria importancia--el fiscal había pedido para ellos ocho años de cárcel y multas de 155.000 euros--y rechaza la versión de los hechos ofrecida por ambos, en el sentido de que los ahora condenados alegaron haber vuelto a mismo punto del control en la creencia de que pudieran encontrar una bolsa con mucho dinero que uno de ellos, Gonzalo T.M, aseguró que había visto arrojar desde un vehículo que le precedía, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.