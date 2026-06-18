'Conexión hostelería: entrevistas exprés', una jornada de 360 entrevistas para cubrir 37 vacantes en Soria

SORIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha desarrollado este jueves en la Residencia Juvenil Antonio Machado de Soria una nueva edición del programa 'Conexión hostelería: entrevistas de trabajo exprés', una jornada de 360 entrevistas para cubrir 37 vacantes.

Una iniciativa impulsada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), en colaboración con la colaboración de Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur).

El objetivo de este programa, que ya desarrolló una acción similar en Soria en el pasado mes de diciembre, es "facilitar el acceso al empleo en el ámbito de la hostelería y el turismo mediante un formato de intermediación laboral ágil y directo", al poner en contacto a empresas del sector con personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

El evento, al que han asistido la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, la presidenta de Asohtur, Beatriz Martínez, y la gerente del Servicio Público de Empleo, María del Mar García, se estructura en entrevistas breves y sucesivas, que permiten el contacto directo entre responsables de establecimientos hosteleros y personas candidatas.

Con carácter previo, se ha ofrecido una sesión de orientación y motivación impartida por personal técnico del ECyL, destinada a preparar a los asistentes para afrontar las entrevistas en las mejores condiciones.

En la jornada de este jueves se han convocado a unos 360 demandantes para intentar formalizar un total de 37 ofertas de empleo de prácticamente todas las categorías del sector, aunque en su mayor parte son trabajos de cocina y camareros.

La iniciativa está dirigida a todas aquellas personas interesadas en desarrollar su actividad profesional en el sector de la hostelería. La jornada ofrece la oportunidad de conocer de primera mano las ofertas de empleo disponibles y establecer contacto directo con las empresas participantes.

'Conexión hostelería: entrevistas de trabajo exprés' se enmarca en la estrategia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para impulsar la empleabilidad y reforzar la colaboración entre la Administración autonómica y el ejido empresarial de la Comunidad.

MÁS DEMANDA

Beatriz Martínez, responsable de Asohtur, ha señalado que la hostelería afronta en verano un pico de demanda de empleo, pero no descarta que muchas de las contrataciones que se vayan a realizar en esta jornada acaben siendo empleos indefinidos.

En cuanto a la convocatoria de diciembre, Martínez ha explicado que si bien en las entrevistas no hicieron muchas contrataciones, "finalmente se cubrieron a casi totalidad de puestos demandados".