Conferco señala las "dificultades" del pequeño comercio para mantenerse ante el "auge" de las plataformas online

El presidente de la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Saiz, ha asegurado este martes en Burgos que el sector "no atraviesa por los mejores momentos" y que pese a aportar el cinco por ciento del PIB de la Comunidad las dificultades para mantenerse son "muy grandes" debido al auge de las "plataformas online y los nuevos ámbitos de consumo".

Por ello, ha lanzado un mensaje a las administraciones "para que apoyen al pequeño comercio" de las ciudades y pueblos de la Comunidad y ha recordado que en Castilla y León hay 20.500 empresas de comercio, de ellas 16.000 dedicados al comercio minorista; 80.000 personas en Castilla y León se dedican a ello, con 41.000 autónomos, o lo que es lo mismo el 25 por ciento de los autónomos de Castilla y León.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC) de Burgos, Consuelo Fontecha, ha apuntado que el comercio pasa por un momento crítico, no solo en Burgos, sino en toda Castilla y León y en España.

En este sentido, el presidente de los comerciantes de la comunidad ha subrayado que Castilla y León ofrece datos similares a los del resto del Estado español pero existe una diferencia con respecto a otras comunidades autónomas, y es la "dispersión poblacional" y el escaso número de habitantes de los "pequeños pueblos" de las nueve provincias.

Por eso entiende que es importante incidir en dos aspectos. Por un lado, la unidad del comercio y por otro, el auxilio de las administraciones.

"La lucha contra las grandes plataformas online de venta masiva son algunos de los retos a los que se tiene que enfrentar el pequeño comercio de la Comunidad", ha subrayado, al tiempo que ha remarcado que en España "cierran 30 comercios cada día" y la realidad es que en Castilla y León en los últimos cuatro años ha cerrado "uno de cada cuatro tiendas de calle".

CIUDAD COMO ESCAPARATE

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha puesto el foco en la importancia de la apoyar al comercio, un punto en el que ha aludido a la época de pandemia cuando la ciudad estaba "muerta a causa de tener a los comercios cerrados y por tanto que es necesario apoyar al comercio y que las administraciones públicas escuchen las demandas que tengan los comerciantes para intentar llevarlas a la práctica".

A juicio de Ayala, las administraciones tienen que "ofrecer la posibilidad de sacar gente a la calle" con acciones concretas, lo que llevará a la gente a consumir en las tiendas cercanas".

Otra de las iniciativas que el Ayuntamiento de Burgos puso en marcha en la época de la pandemia y que todavía se mantiene es los bonos al consumo. La alcaldesa ha reconocido que el Ayuntamiento es el más generoso de toda la comunidad destinando 1,4 millones de euros a este fin por encima de otros ayuntamientos de mayor tamaño como Valladolid que dedica 400.000 euros.