Confirmado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja con 24.000 pollos en Aldea de San Miguel (Valladolid)

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VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja ubicada en el municipio vallisoletano de Aldea de San Miguel que cuenta con alrededor de 24.000 broilers, pollos de engorde.

Según la notificación emitida por el MAPA, recogida por Europa Press, las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León notificaron el foco el lunes 15 de junio, con lo que el número total de focos de esta enfermedad registrados en España en aves de corral desde el pasado diciembre asciende a once, este en la provincia de Valladolid y diez en la de Valencia.

La granja de Aldea de San Miguel, que cuenta con 24.000 ejemplares de 43 días de edad, no se encontraba vacunada ante la enfermedad de Newcastle, que se sospechó que podía afectar a la explotación tras anotar el pasado 12 de junio un aumento de mortalidad de un 6,7 por ciento del censo.

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta de Castilla y León tomaron muestras que se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

De este modo, se han adoptado las medidas establecidas en el Reglamento Delegado 2020/687 de la Comisión Europea, por el que se ha inmovilizado de forma "inmediata" la granja afectada desde la fecha de sospecha.

Asimismo, se ha realizado la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos, y se está procediendo a realizar el vacío sanitario de la granja confirmada y la destrucción, en una planta de tratamiento autorizada, de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus.

También se ha establecido una zona de restricción alrededor del foco, que tiene en el radio de tres kilómetros una explotación comercial y en el radio de diez kilómetros, diez explotaciones comerciales con censo.

En concreto, la granja situada en el radio de tres kilómetros es de producción de broilers y pertenece a la misma integradora que el foco confirmado, por lo que, debido a los vínculos epidemiológicos entre ambas, está previsto proceder a su vacío sanitario preventivo, según ha informado el MAPA en su notificación.

Desde el MAPA se recomienda reforzar la vigilancia pasiva, tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, así como notificar a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

También se pide reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluidas las medidas de profilaxis sanitaria, en particular la aplicación de adecuados programas de vacunación frente a la enfermedad.

En este sentido, el Ministerio ha subrayado que aunque la vacuna no proteja totalmente, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta han explicado que este foco no se considera zoonosis, pues no se transmite de animales a seres humanos.