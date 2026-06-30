Confirmado un nuevo caso de Enfermedad de Newcastle en Olmedo (Valladolid) que afecta a unas 301.000 gallinas ponedoras

Imagen de una granja de pollos - JCYL

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado hoy al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un nuevo foco de Enfermedad de Newcastle en una granja de gallinas ponedoras en el municipio de Olmedo, en la provincia de Valladolid, en una zona próxima a la zona de vigilancia de un foco anterior detectado la semana pasada en el municipio de Íscar.

Con este caso, el número total de focos de enfermedad de Newcastle notificados en la zona es de seis y se localizan en Olmedo, La Pedraja de Portillo (dos), Íscar, Montemayor de Pililla y Aldea de San Miguel.

La granja de Olmedo en la que se ha deteactado el nuevo caso, que se encontraba vacunada frente a la enfermedad, tiene un censo aproximado de 301.191 gallinas ponedoras y la sospecha se comunicó el 23 de junio tras la detección de una disminución de la puesta de huevos de un 5 por ciento en una de las naves y un leve aumento de mortalidad.

Los Servicios Veterinarios han adoptado inmediatamente las siguientes medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea como es la inmovilización inmediata de la granja afectada desde la fecha de sospecha y la realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

Además, se está procediendo a realizar el vacío sanitario de la granja confirmada y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.

OTRAS MEDIDAS

De la misma forma, se establece una zona de restricción alrededor del foco. En los radios de 3 y 10 kilómetros hay 13 explotaciones comerciales con censo, de las que ocho ya pertenecen a otras zonas de restricción de focos anteriores.

Fuentes del Ministerio han señalado que la secuenciación parcial del virus realizada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete muestra que el virus circulante en la provincia de Valladolid pertenece al genotipo VII.2, lo que supone un subtipo diferente al detectado en los focos de Valencia (genotipo VII.1.1), lo que corroboraría el descarte del vínculo epidemiológico entre ambos brotes.

El Ministerio ha recomendado reforzar la vigilancia pasiva, tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular la aplicación de adecuados programas de vacunación frente a la enfermedad.

Asimismo, ha apuntado que, aunque la vacuna no proteja "al cien por cien", sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.