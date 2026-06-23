Confirmados cuatro casos de enfermedad de Newcastle en cuatro granjas de la provincia de Valladolid que suma cinco

Imagen de una granja de pollos - JCYL

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado cuatro casos de enfermedad de Newcastle en otras tantas granjas avícolas de la provincia de Valladolid que ya suma cinco, según los datos ministeriales consultados por Europa Press.

Los cuatro nuevos casos están confirmados el 19 de junio y están localizados en La Pedraja de Portillo, dos de ellos, y en Íscar y en Montemayor de Pililla, los otros dos.

Estos cuatro nuevos casos de enfermedad de Newcastle se suman al confirmado el pasado lunes día 15 en una granja de Aldea de San Miguel, también en la provincia de Valladolid donde se han localizado los casos detectados en la comunidad de Castilla y León.

El Ministerio ha confirmado casos también en Galicia, Andalucía y Asturias, uno en cada caso; Murcia, dos, y Cataluña, cinco.