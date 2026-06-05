El Congreso Veterinario de Pequeños Animales de Castilla y León reúne en Salamanca a 200 asistentes

SALAMANCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Arzobispo Fonseca, en Salamanca, acoge el IV Congreso Veterinario de Pequeños Animales de Castilla y León, un encuentro "de referencia" para veterinarios clínicos, auxiliares técnicos veterinarios (ATV) y estudiantes, con foco en las patologías del sistema digestivo de pequeños animales, que reúne a cerca de 200 personas durante dos jornadas y ha sido inaugurado a primera hora de la tarde de este viernes.

En la apertura han estado presentes el vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos; la responsable del Comité Científico del Congreso, Lucía Vicente; el presidente del Colegio de Veterinarios de esta provincia, Antonio Rubio, y el presidente del Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, Rufino Álamo.

El Congreso, que promueve el citado Consejo, ofrece, según han epxlicado fuentes del mismo, un programa científico "práctico y de alto interés clínico", que combina medicina interna, diagnóstico por imagen y cirugía, actualizando conocimientos para la práctica diaria veterinaria en el ámbito de los animales de compañía, que "cada vez posee mayor importancia en la sociedad".

Así lo ha explicado Rufino Álamo, al destacar que el propio Miguel de Unamuno definía al hombre con un "ser afectivo y sentimental, una idea que hoy adquiere una enorme vigencia en una sociedad en la que los animales de compañía forman parte inseparable de la vida cotidiana, emocional y familiar de millones de personas".

"Hoy, las mascotas ocupan un lugar central en los hogares; son parte de la familia, generan vínculos emocionales profundos y, en consecuencia, demandan una atención sanitaria cada vez más especializada, más exigente y también más humana", ha señalado el presidente del Consejo que agrupa más de 4.000 veterinarios y veterinarias de la Comunidad, "que desempeñamos numerosas funciones esenciales para la sociedad: salud pública, seguridad alimentaria, producción animal, investigación o medio ambiente".

Álamo ha recordado la importancia del modelo Una Sola Salud, "ya que la salud animal, la salud humana y la salud ambiental están profundamente interconectadas", y la experiencia reciente de la pandemia, "que confirmó algo que los veterinarios conocemos bien desde hace tiempo: el papel estratégico de nuestra profesión en la vigilancia epidemiológica, el control de las zoonosis y la prevención de riesgos para la salud pública".

NUEVO GRADO EN VETERINARIA

Por su parte, el vicerrector Mateos se ha referido a las oportunidades que representa la puesta en marcha del grado de Veterinaria en esta Universidad, a partir del próximo curso, "con la posibilidad de desarrollar convenios, prácticas e investigaciones en empresas ganaderas de Castilla y León y afines", y ha enmarcado su creación en el peso relevante de la rama biosanitaria dentro de la institución académica.

Asimismo, Lucía Vicente ha subrayado que el Congreso posee un carácter netamente científico para abarcar todo lo relacionado con el aparato digestivo, y la presencia de los auxiliares veterinarios, "una figura cada vez más necesaria en las clínicas y que representan una ayuda inestimable en la actividad diaria de los veterinarios".

La presencia de ponentes destacados en sus respectivas áreas de actuación pretende facilitar una formación continuada a los veterinarios clínicos de pequeños animales, aspecto clave para realización la labor clínica de manera adecuada. Entre los especialistas figuran Carlos Martínez, Hernán Fominaya García, Diego Bobis Villagrá, Maruska Suárez Rey, María Luisa Palmero Colado, Gloria Cerviño Chamorro y Omar Mora.

El programa específico para veterinarios incluye sesiones sobre enteropatías crónicas, afecciones pancreáticas en perros y gatos, diagnóstico y tratamiento del mucocele biliar, actualización sobre la hepatitis crónica en perros, diagnóstico por imagen de obstrucciones digestivas complicadas, diagnóstico por imagen de patología hepatobiliar, IBD o linfoma digestivo de grado medio, endoscopia digestiva, ChatGPT, manejo quirúrgico del intestino delgado y fundamentos de la cirugía biliar.

Por su parte, la formación dirigida a auxiliares contempla bases de ventilación mecánica, mantenimiento de equipo de anestesia, estabilización del paciente digestivo, preparación de muestras, manejo de la sala de espera, secretos de un hospital/clínica para gatos y actitudes ante los tutores.