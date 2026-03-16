Conoce a los 82 procuradores que formarán el Parlamento de CyL

15M.- Las Cortes de CyL se constituirán el 14 de abril con quince días para presentar candidato a la investidura - CORTES CYL

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha sido la formación más votadas en las elecciones autonómicas de este domingo y ha logrado 33 escaños, seguidos de PSOE, con 30, y Vox, con 14, mientras que UPL mantiene sus tres procuradores, Por Ávila mantiene a su representante y Soria ¡YA! se queda con uno. Estos son los nombres de los procuradores que compondrán el Parlamento autonómico de la XII Legislatura.

ÁVILA:

-Cristina Sanchidrián Blázquez (PP).

-David Beltrán Martín (PP).

-Maria Ángeles Prieto Sánchez (PP).

-Maria del Carmen Iglesias Parra (PSOE)

-Iván Zazo de la Cruz (PSOE).

-Pedro José Pascual Muñoz (Por Ávila).

-José Antonio Palomo Martín (Vox).

BURGOS:

-Marta Pilar Arroyo Ortega (PP).

-Alejandro Vázquez Ramos (PP).

-María Belén Vélez Puente (PP).

-Luis Alberto Rasero San Martín (PP).

-María del Carmen Santillana del Río (PP).

-Daniel de la Rosa Villahoz (PSOE).

-Virginia Jiménez Campano (PSOE).

-Luis Briones Martínez (PSOE).

-Aida Estrella Paredes (PSOE).

-Ignacio Sicilia Domenech (VOX).

-Marta Alegría Martínez (Vox).

Javier Martínez Lozano (Vox).

LEÓN.

-María José Álvarez Casais (PP).

-Neftali Fernández Barba (PP).

-Elena Bollo de Miguel (PP).

- Antonio Jaime Mendoza Toribio (PP).

- Nuria Rubio Garcia (PSOE).

-Mario Rivas Lopez (PSOE).

-Maria Isabel Fernandez Rodriguez (PSOE).

- Benjamin Fernandez Martinez (PSOE).

-Alicia Gallego González (UPL).

-Luis Mariano Santos Reyero (UPL).

-Rosa María Quintanilla González (UPL).

-Carlos Pollán Fernández (Vox).

-Laura Dorreis Alonso (Vox).

PALENCIA.

-María de las Mercedes Cófreces Martín (PP).

-Carlos Fernández Carriedo (PP).

-Ana Reyes San Millán Vallejo (PP).

-Miguel Ángel Blanco Pastor (PSOE).

-MAría del Pilar García Comenero (PSOE).

-Cristian Delgado Alves (PSOE).

-David Hierro Santos (Vox).

SALAMANCA.

-Alfonso Fernández Mañueco (PP).

-Rosa María Esteban Ayuso (PP).

-Angel Ricardo Porras de la Fuente (PP).

-María del Carmen Sánchez Bellota (PP).

-Raúl Hernández López (PP).

-Francisco Díaz Muñoz (PSOE).

-Noelia Merino Hernández (PSOE).

-Miguel Ángel Luengo Becerro (PSOE).

-Carlos Menendez Blanco (Vox).

-María Dolores Mateo Mateos (Vox).

SEGOVIA.

- Francisco Vázquez Requero (PP).

-Elena Rincón Iglesias (PP).

-José Luis Sanz Merino (PP).

-Sergio Iglesias Herrera (PSOE).

-Paloma Ramirez Calle (PSOE).

-Carlos Fraile Benito (PSOE).

-Susana Suárez Villagrá (Vox).

SORIA.

-Carlos Martínez Minguez (PSOE).

-Esther Pérez Pérez (PSOE).

-Rocío Lucas NAvas (PSOE).

-Ángel Ceña Tutor (Por Ávila).

-Miguel COntreras Martínez (Vox).

VALLADOLID.

-María Pardo Álvarez (PP).

-José Maria Eiros Bouza (PP).

-Paloma Vallejo Quevedo (PP).

-Borja del Barrio Casado (PP).

-Noemi Rojo Sahagún (PP).

-Victor Alonso Monje (PP).

-Patricia Gómez Urbán (PSOE).

-Pedro González Reglero (PSOE).

-Laura Pelegrina Cortijo (PSOE).

-Sergio García Herrero (PSOE).

-Ana Isabel Casado Ridruejo (PSOE).

-Diego Vallejo Martínez (PSOE).

-José Alberto Díaz Pico (Vox).

-Fatima Pinacho Fernández (Vox).

-Jesús Jiménez Miguel (Vox).

ZAMORA.

-Leticia García Sánchez (PP).

-José Luis Barrigón Vega (PP).

-María Isabel Blanco Llamas (PP).

-Jesús Iñaki Gómez Domínguez (PSOE).

-Patricia Martín Guerra (PSOE).

-Javier García Martín (PSOE).

-María Luisa Calvo Enríquez.