Conoce a los 82 procuradores que formarán el Parlamento de CyL

15M.- Las Cortes de CyL se constituirán el 14 de abril con quince días para presentar candidato a la investidura - CORTES CYL
VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP ha sido la formación más votadas en las elecciones autonómicas de este domingo y ha logrado 33 escaños, seguidos de PSOE, con 30, y Vox, con 14, mientras que UPL mantiene sus tres procuradores, Por Ávila mantiene a su representante y Soria ¡YA! se queda con uno. Estos son los nombres de los procuradores que compondrán el Parlamento autonómico de la XII Legislatura.
ÁVILA:
-Cristina Sanchidrián Blázquez (PP).
-David Beltrán Martín (PP).
-Maria Ángeles Prieto Sánchez (PP).
-Maria del Carmen Iglesias Parra (PSOE)
-Iván Zazo de la Cruz (PSOE).
-Pedro José Pascual Muñoz (Por Ávila).
-José Antonio Palomo Martín (Vox).
BURGOS:
-Marta Pilar Arroyo Ortega (PP).
-Alejandro Vázquez Ramos (PP).
-María Belén Vélez Puente (PP).
-Luis Alberto Rasero San Martín (PP).
-María del Carmen Santillana del Río (PP).
-Daniel de la Rosa Villahoz (PSOE).
-Virginia Jiménez Campano (PSOE).
-Luis Briones Martínez (PSOE).
-Aida Estrella Paredes (PSOE).
-Ignacio Sicilia Domenech (VOX).
-Marta Alegría Martínez (Vox).
Javier Martínez Lozano (Vox).
LEÓN.
-María José Álvarez Casais (PP).
-Neftali Fernández Barba (PP).
-Elena Bollo de Miguel (PP).
- Antonio Jaime Mendoza Toribio (PP).
- Nuria Rubio Garcia (PSOE).
-Mario Rivas Lopez (PSOE).
-Maria Isabel Fernandez Rodriguez (PSOE).
- Benjamin Fernandez Martinez (PSOE).
-Alicia Gallego González (UPL).
-Luis Mariano Santos Reyero (UPL).
-Rosa María Quintanilla González (UPL).
-Carlos Pollán Fernández (Vox).
-Laura Dorreis Alonso (Vox).
PALENCIA.
-María de las Mercedes Cófreces Martín (PP).
-Carlos Fernández Carriedo (PP).
-Ana Reyes San Millán Vallejo (PP).
-Miguel Ángel Blanco Pastor (PSOE).
-MAría del Pilar García Comenero (PSOE).
-Cristian Delgado Alves (PSOE).
-David Hierro Santos (Vox).
SALAMANCA.
-Alfonso Fernández Mañueco (PP).
-Rosa María Esteban Ayuso (PP).
-Angel Ricardo Porras de la Fuente (PP).
-María del Carmen Sánchez Bellota (PP).
-Raúl Hernández López (PP).
-Francisco Díaz Muñoz (PSOE).
-Noelia Merino Hernández (PSOE).
-Miguel Ángel Luengo Becerro (PSOE).
-Carlos Menendez Blanco (Vox).
-María Dolores Mateo Mateos (Vox).
SEGOVIA.
- Francisco Vázquez Requero (PP).
-Elena Rincón Iglesias (PP).
-José Luis Sanz Merino (PP).
-Sergio Iglesias Herrera (PSOE).
-Paloma Ramirez Calle (PSOE).
-Carlos Fraile Benito (PSOE).
-Susana Suárez Villagrá (Vox).
SORIA.
-Carlos Martínez Minguez (PSOE).
-Esther Pérez Pérez (PSOE).
-Rocío Lucas NAvas (PSOE).
-Ángel Ceña Tutor (Por Ávila).
-Miguel COntreras Martínez (Vox).
VALLADOLID.
-María Pardo Álvarez (PP).
-José Maria Eiros Bouza (PP).
-Paloma Vallejo Quevedo (PP).
-Borja del Barrio Casado (PP).
-Noemi Rojo Sahagún (PP).
-Victor Alonso Monje (PP).
-Patricia Gómez Urbán (PSOE).
-Pedro González Reglero (PSOE).
-Laura Pelegrina Cortijo (PSOE).
-Sergio García Herrero (PSOE).
-Ana Isabel Casado Ridruejo (PSOE).
-Diego Vallejo Martínez (PSOE).
-José Alberto Díaz Pico (Vox).
-Fatima Pinacho Fernández (Vox).
-Jesús Jiménez Miguel (Vox).
ZAMORA.
-Leticia García Sánchez (PP).
-José Luis Barrigón Vega (PP).
-María Isabel Blanco Llamas (PP).
-Jesús Iñaki Gómez Domínguez (PSOE).
-Patricia Martín Guerra (PSOE).
-Javier García Martín (PSOE).
-María Luisa Calvo Enríquez.