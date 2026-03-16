Conoce a los 82 procuradores que formarán el Parlamento de CyL

15M.- Las Cortes de CyL se constituirán el 14 de abril con quince días para presentar candidato a la investidura
15M.- Las Cortes de CyL se constituirán el 14 de abril con quince días para presentar candidato a la investidura - CORTES CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 10:29
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   VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El PP ha sido la formación más votadas en las elecciones autonómicas de este domingo y ha logrado 33 escaños, seguidos de PSOE, con 30, y Vox, con 14, mientras que UPL mantiene sus tres procuradores, Por Ávila mantiene a su representante y Soria ¡YA! se queda con uno. Estos son los nombres de los procuradores que compondrán el Parlamento autonómico de la XII Legislatura.

ÁVILA:

   -Cristina Sanchidrián Blázquez (PP).

   -David Beltrán Martín (PP).

   -Maria Ángeles Prieto Sánchez (PP).

   -Maria del Carmen Iglesias Parra (PSOE)

   -Iván Zazo de la Cruz (PSOE).

   -Pedro José Pascual Muñoz (Por Ávila).

   -José Antonio Palomo Martín (Vox).

BURGOS:

   -Marta Pilar Arroyo Ortega (PP).

   -Alejandro Vázquez Ramos (PP).

   -María Belén Vélez Puente (PP).

   -Luis Alberto Rasero San Martín (PP).

   -María del Carmen Santillana del Río (PP).

   -Daniel de la Rosa Villahoz (PSOE).

   -Virginia Jiménez Campano (PSOE).

   -Luis Briones Martínez (PSOE).

   -Aida Estrella Paredes (PSOE).

   -Ignacio Sicilia Domenech (VOX).

   -Marta Alegría Martínez (Vox).

   Javier Martínez Lozano (Vox).

LEÓN.

   -María José Álvarez Casais (PP).

   -Neftali Fernández Barba (PP).

   -Elena Bollo de Miguel (PP).

   - Antonio Jaime Mendoza Toribio (PP).

   - Nuria Rubio Garcia (PSOE).

   -Mario Rivas Lopez (PSOE).

   -Maria Isabel Fernandez Rodriguez (PSOE).

   - Benjamin Fernandez Martinez (PSOE).

   -Alicia Gallego González (UPL).

   -Luis Mariano Santos Reyero (UPL).

   -Rosa María Quintanilla González (UPL).

   -Carlos Pollán Fernández (Vox).

   -Laura Dorreis Alonso (Vox).

PALENCIA.

   -María de las Mercedes Cófreces Martín (PP).

   -Carlos Fernández Carriedo (PP).

   -Ana Reyes San Millán Vallejo (PP).

   -Miguel Ángel Blanco Pastor (PSOE).

   -MAría del Pilar García Comenero (PSOE).

   -Cristian Delgado Alves (PSOE).

   -David Hierro Santos (Vox).

SALAMANCA.

   -Alfonso Fernández Mañueco (PP).

   -Rosa María Esteban Ayuso (PP).

   -Angel Ricardo Porras de la Fuente (PP).

   -María del Carmen Sánchez Bellota (PP).

   -Raúl Hernández López (PP).

   -Francisco Díaz Muñoz (PSOE).

   -Noelia Merino Hernández (PSOE).

   -Miguel Ángel Luengo Becerro (PSOE).

   -Carlos Menendez Blanco (Vox).

   -María Dolores Mateo Mateos (Vox).

SEGOVIA.

   - Francisco Vázquez Requero (PP).

   -Elena Rincón Iglesias (PP).

   -José Luis Sanz Merino (PP).

   -Sergio Iglesias Herrera (PSOE).

   -Paloma Ramirez Calle (PSOE).

   -Carlos Fraile Benito (PSOE).

   -Susana Suárez Villagrá (Vox).

SORIA.

   -Carlos Martínez Minguez (PSOE).

   -Esther Pérez Pérez (PSOE).

   -Rocío Lucas NAvas (PSOE).

   -Ángel Ceña Tutor (Por Ávila).

   -Miguel COntreras Martínez (Vox).

VALLADOLID.

   -María Pardo Álvarez (PP).

   -José Maria Eiros Bouza (PP).

   -Paloma Vallejo Quevedo (PP).

   -Borja del Barrio Casado (PP).

   -Noemi Rojo Sahagún (PP).

   -Victor Alonso Monje (PP).

   -Patricia Gómez Urbán (PSOE).

   -Pedro González Reglero (PSOE).

   -Laura Pelegrina Cortijo (PSOE).

   -Sergio García Herrero (PSOE).

   -Ana Isabel Casado Ridruejo (PSOE).

   -Diego Vallejo Martínez (PSOE).

   -José Alberto Díaz Pico (Vox).

   -Fatima Pinacho Fernández (Vox).

   -Jesús Jiménez Miguel (Vox).

ZAMORA.

   -Leticia García Sánchez (PP).

   -José Luis Barrigón Vega (PP).

   -María Isabel Blanco Llamas (PP).

   -Jesús Iñaki Gómez Domínguez (PSOE).

   -Patricia Martín Guerra (PSOE).

   -Javier García Martín (PSOE).

   -María Luisa Calvo Enríquez.

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