Las Cortes se constituirán el 14 de abril con quince días para presentar candidato a la investidura

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar a las 11.30 horas del martes 14 de abril, cuando echará a andar la XII Legislatura para un mandato de cuatro años que estará formada por los 82 procuradores que han sido elegidos en las elecciones autonómicas de este domingo, 15 de marzo, y que fija el 42 como mayoría absoluta.

A falta de contabilizar el voto de los españoles residentes ausentes, el conocido como voto CERA, el nuevo Parlamento autonómico estará conformado por cuatro grupos parlamentarios y por seis partidos políticos, frente a los cinco del anterior con hasta ocho partidos --han desaparecido Ciudadanos y Unidas-Podemos--.

El Grupo Parlamentario Popular contará con 33 procuradores --dos más-- de los 82 procuradores por lo está a nueve escaños de los 42 que marcan la mayoría absoluta. El Grupo Parlamentario Socialista será el principal grupo en la oposición, con 30 escaños --dos más--, y el Grupo Parlamentario Vox será el tercero con catorce procuradores, uno más.

Por último, las Cortes de la XII Legislatura contarán con un Grupo Mixto integrado por tres siglas políticas lideradas por UPL, con tres escaños, con un sólo procurador para Soria ¡Ya!, que tenía tres, y otro de Por Ávila que mantiene su escaño.

Por otro lado y según consta en el Reglamento de las Cortes en el artículo relativo a la Investidura, el presidente del Parlamento autonómico que sea elegido el próximo 14 de abril propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en el término de quince días desde la constitución de las Cortes "como máximo", con otro plazo máximo de dos meses a partir de la primera votación de investidura para conseguir la confianza de las Cortes de Castilla y León, que, de lo contrario, quedarán automáticamente disueltas.

En concreto y según establece el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía, para ser elegido presidente de la Junta de Castilla y León el candidato deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación. Si no se alcanzase esa mayoría, la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijará el momento de la segunda votación, tras lo que podrá ser elegido con el voto favorable en este caso de la mayoría simple.

Si en esas votaciones la Cámara no otorga su confianza al candidato, se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo procedimiento y, si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza de las Cortes de Castilla y León, éstas quedarán disueltas. El presidente cesante de las Cortes lo comunicaría en ese caso al presidente de la Junta en funciones para que convocase nuevas elecciones.

Además, el Reglamento de las Cortes da un plazo de siete días a contar desde la sesión constitutiva para la conformación de los grupos mediante escrito dirigido a la Mesa, con la excepción del Mixto, que tiene un plazo no superior a 30 días a contar desde el 10 de marzo.

Otra de las incógnitas es saber quién presidirá las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura, que en la procedente ha estado presidida por Vox. En 2019, la Presidencia de la Cámara recayó en el procurador salmantino por Ciudadanos Luis Fuentes y en 2022 en el procurador por León Carlos Pollán.

PP había ocupado la Presidencia de la Cámara de manera ininterrumpida desde 1991 cuando llegó Manuel Estella.

