Conrado Íscar avanza nuevos proyectos en materia de vivienda entre ellos uno para poner a disposición más alquileres

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la entrevista. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación provincial de Valladolid, Conrado Íscar, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press que su equipo prepara varios proyectos nuevos en relación a facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, entre ellos uno dirigido a poder "poner a disposición más viviendas en alquiler".

Así lo ha señalado el dirigente 'popular' en la entrevista, en la que además de destacar la importancia de poder contar de nuevo con un presupuesto aprobado en tiempo y forma para el próximo año ha recalcado que la vivienda y el transporte, aunque no sean "la fórmula mágica", pueden tener mucha relevancia para el futuro del medio rural de Valladolid.

"En vivienda hemos trabajado mucho, mucho, mucho y vamos a seguir trabajando", ha enfatizado Íscar en la entrevista, en la que ha avanzado que la Diputación tiene algún proyecto nuevo que va a presentar en 2026.

Eso sí, ha reflexionado sobre la necesidad de dar el "salto" fuera del alfoz de la capital en relación a la mentalidad "del alquiler", pues apunta que en zonas rurales los ciudadanos no son muy "dados" a esa opción y se mantiene una "norma general" de "casa vendida o casa cerrada".

"Poder poner a disposición más casas en alquiler", es, para Íscar, uno de los objetivos de estas medidas, que quizás un ayuntamiento de un pueblo no es capaz de gestionar, pero considera que sí lo puede hacer una Diputación en colaboración.

Incluso ha apuntado que no han descartado que "pudiera ayudar alguna entidad", algo que sería una de las novedades que la Diputación quiere poner en marcha en 2026.

EL CORREDOR MEDINA-PALENCIA

Dentro de esas políticas para fortalecer el medio rural, otro área importante, según Conrado Íscar, es el transporte y así ha ensalzado el avance que ha supuesto la puesta en funcionamiento este año del programa Buscyl de gratuidad de los viajes en autobús por parte de la Junta de Castilla y León.

Pero además ha recordado lo importante que sería activar el corredor ferroviario de cercanías entre Palencia y Medina del Campo, que pasaría por la capital y unos 13 pueblos de la provincia de Valladolid. "No estamos hablando de una inversión de 30, 40, 50 millones. Lo único que hay que hacer es dotar la línea de más frecuencias y más trenes", ha subrayado, para lograr contar con un tren "cada 40 minutos o cada hora".

Una acción de este tipo podría favorecer el incremento de población que se asiente en estos municipios de la provincia de Valladolid y ha recordado que se trabajó en ella cuando el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, era alcalde de la capital vallisoletana.

Por ello, ha apuntado la intención de solicitar una reunión con el ministro para tratar de rescatar el proyecto, que se desarrolló en base a un estudio "muy completo" de Comisiones Obreras, como recuerda, y que entonces, durante los mandatos de Puente como regidor de la capital, se cifraba en una inversión de "unos 8 millones de euros".

De hecho, Conrado ha recordado que cuando se planteó la propuesta en el año 2015 en los 13 municipios estaban representadas "todas las formaciones", incluidos el PP, PSOE, Ciudadanos e independientes.

PRESUPUESTO DE 2026.

En términos generales, Íscar ha querido poner en valor "una vez más" que la Diputación tiene presupuestos "en tiempo y forma" para 2026 y más en un "escenario de incertidumbre, sin presupuestos generales" --cabe recordar que tampoco les hay en la comunidad de Castilla y León--.

Aunque ese hecho dificulta trabajar con previsión, la Institución "por una cuestión de responsabilidad" los ha sacado, apoyado en la mayoría absoluta del Partido Popular y, defiende, con la intención de llegar a acuerdos, en las conversaciones que se han entablado con los grupos.

"Una vez más, como sucedió en este ejercicio que estamos cerrando, no hemos conseguido llegar a acuerdos", ha apuntado Íscar, más allá de la abstención de Toma la Palabra, mientras que, recuerda, "PSOE y Vox" votan en los mismos términos.

En cuanto a cuestiones concretas, ha destacado la relevancia de la herramienta de los Planes Provinciales, en los que se ha aumentado "no solo la dotación económica, que es importante, sino también se ha bajado el porcentaje de aportación por parte de los ayuntamientos" y se han abierto posibilidades como destinarlos a compra de vivienda.

"¿Que debería de haber más dinero? Pues creo que eso lo pensamos todos los alcaldes", ha reconocido, pero también ha defendido la posibilidad de solicitar al Gobierno y a la comunidad autónoma una aportación para que pueda haber más dotación.

Un área de trabajo importante para la atracción de actividad a la provincia es la promoción turística, y dentro de ella ha destacado la "muchísima riqueza" que puede generar el sector vitivinicola, con cinco denominaciones de origen con presencia en la provincia.

De entre ellas, "la marca Milla de Oro del Vino --focalizada en Ribera del Duero-- es una marca que en muy poquito tiempo nos ha dado muy buenos resultados", además del Museo Provincial del Vino, que recuerda que acaba de celebrar 25 años con "100.000" visitantes.

Otro pilar de la promoción de la provincia es la marca Alimentos de Valladolid, que supera ya las 550 firmas.

PROYECTO DE VILLAVIEJA DEL CERRO

Por otra parte, ante la pregunta sobre el proyecto que se prepara en el entorno en el que se planificó la pista de esquí 'Meseta Ski', anulada por sentencia judicial y cuyo proceso supuso condenas a dirigentes como el ex vicepresidente 'popular' de la Diputación Alfonso Centeno, Conrado ha recordado dos cuestiones.

La primera es que dicha sentencia "no es firme" ya que considera que se encuentra "en período de casación".

Paralelamente, ha recordado que el equipo de la Diputación provincial continúa el trabajo en el proyecto de 'Meseta', ya que subraya que son "los primeros interesados para desatascar esa situación".