La consejera de Educación reúne a la red concertada de CyL para avanzar en equidad territorial y conciertos

La consejera de Educación, María Pardo, reúne a la red concertada para avanzar en equidad territorial y conciertos - JCYL

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta, María Pardo, ha reunido este miércoles a la red concertada para abordar cuestiones de financiación y conciertos, explorar fórmulas de colaboración en Formación Profesional, innovación y formación del profesorado, y tratar asuntos laborales y de plantillas que afectan al profesorado y al personal de los centros.

La titular de Educación ha mantenido sendas reuniones con la Federación de Enseñanza Religiosa Española-Escuelas Católicas (FERE-Escuelas Católicas), con la Federación de Asociaciones de Centros de Enseñanza de Castilla y León-Confederación Española de Centros de Enseñanza (FACECAL-CECE Castilla y León) y con la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE).