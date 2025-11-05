Los consejeros de Economía y de la Presidencia abren las comparecencias el día 14 y cierran Lucas y García el 17

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, abrirán este lunes, 10 de noviembre, las comparecencias en las Cortes para detallar e informar sobre el proyecto de presupuestos del próximo año en sus respectivas áreas.

Las comparecencias, en la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento regional, se sucederán durante toda la semana y las de la mañana están previstas que comiencen a las 10 horas, a excepción del martes, que será a las 11 horas, y a las 16.30 horas por las tardes.

El martes será el turno será el turno del consejero de Cultura, Deportes y Turismo, Gonzalo Santonja, a las 11 horas, y por la tarde, del titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, abre las comparecencias del miércoles, y por la tarde será el turno del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, mientras que el jueves expondrán los datos de sus cuentas para 2026 el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Cerrarán las comparecencias el viernes, 14 de noviembre, la consejera de Educación, Rocío Lucas, a las 10 horas y la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, a las 16.30 horas.