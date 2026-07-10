El Consejo Agrario se reunirá el próximo viernes, cuando se dará a conocer la estimación de cosecha de cereal

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Agrario de Castilla y León celebrará el próximo viernes, 17 de julio, su primera reunión tras la conformación del nuevo Gobierno de la Junta y a continuación se darán a conocer los datos estimados de cosecha de cereal.

Así se ha dado a conocer tras una reunión que ha matenido el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, y su equipo con las organizaciones profesionales agrarias para abordar asuntos relacionados con la sanidad animal.

El Consejo Agrario abordará los principales asuntos relacionados con el sector, entre los que probablemente se vuelva a tratar la sanidad animal ante la aparición de numerosos focos de la Enfermedad de Newcastle, aunque esta cuestión ha sido una de las que han ocupado parte de la reunión de este viernes.

Además, fuentes de la Consejería han señalado a Europa Press que precisamente tras el Consejo Agrario se darán a conocer los datos estimados de cosecha de cereal de la campaña en curso, algo que probablemente se analice en la reunión previa.