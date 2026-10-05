Consejo de Cámaras CyL celebran la convocatoria ante el "clima irrespirable a nivel político e institucional"

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León ha expresa su "máximo respeto" a los mecanismos democráticos previstos en el ordenamiento jurídico tras la convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre, al tiempo que ha celebrado los comicios ante el "clima político e institucional irrespirable" que, a su juicio, se había en el país.

"Las empresas, los autónomos y el conjunto de la actividad económica necesitan certidumbre, estabilidad y capacidad de acuerdo para afrontar los importantes retos que tiene España en ámbitos como la competitividad, la productividad, el empleo, la formación, la innovación, la energía o la internacionalización", ha apuntado el consejo a través de un comunicado.

Para las cámaras, la convocatoria electoral "abre una nueva oportunidad para que sean los ciudadanos quienes, a través de las urnas, determinen el marco político que debe servir de base para la próxima etapa".

Desde el Consejo de Cámaras de Comercio han hecho un llamamiento a que el proceso electoral se desarrolle desde "el respeto institucional, el diálogo y la responsabilidad, favoreciendo la generación de un escenario de estabilidad que permita abordar las reformas y decisiones que España necesita".

"Es momento de escuchar a la sociedad, reforzar la confianza en las instituciones y sentar, desde la legitimidad democrática que otorguen las urnas, las bases de una etapa de estabilidad y crecimiento para España", han concluido.