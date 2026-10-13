El Consejo de Cámaras de CyL destaca el esfuerzo inversor y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León ha valorado el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 presentado por la Junta de Castilla y León, que alcanza los 16.471,94 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 13 por ciento sobre los vigentes y se consolida como una de las mayores apuestas presupuestarias de la historia autonómica.

Desde la perspectiva empresarial, la entidad ha considerado especialmente relevante que estas cuentas combinen el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales con un importante esfuerzo inversor orientado al crecimiento económico, la competitividad empresarial, la creación de empleo y el desarrollo equilibrado del territorio.

A falta de un análisis en detalle, el Consejo ha destacado las partidas destinadas a la creación de empresas, la competitividad y la internacionalización, que alcanzan los 265 millones de euros, así como los 100 millones de euros previstos para el desarrollo de suelo industrial y polígonos empresariales, elementos fundamentales para facilitar nuevas inversiones y favorecer la implantación y crecimiento de proyectos en la Comunidad.

Asimismo, ha resaltado el esfuerzo en materia de vivienda, con 292 millones de euros orientados a facilitar el acceso y aumentar los incentivos fiscales asociados, una medida que puede contribuir a favorecer la fijación de población, la atracción y retención de talento y la movilidad laboral.

De forma específica, la organización cameral, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha valorado el presupuesto asignado a las consejerías competentes en Economía, Industria, Universidades, Empleo y Comercio, al concentrar buena parte de los instrumentos destinados a impulsar la actividad económica, la inversión productiva, la internacionalización, la formación del capital humano y la conexión entre universidad y empresa. En este sentido, ha señalado que el fortalecimiento de estas políticas resulta esencial para generar un entorno favorable al crecimiento de las empresas castellano y leonesas y a la creación de empleo de calidad.

Además, la institución ve especialmente acertado que las cuentas mantengan una apuesta decidida por la formación, incluida la Formación Profesional y la enseñanza universitaria. Según ha indicado, la disponibilidad de talento cualificado constituye uno de los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el tejido productivo regional.

No obstante, el Consejo de Cámaras recuerda que la tramitación parlamentaria de este proyecto presupuestario debe servir para seguir reforzando las políticas dirigidas a la internacionalización empresarial, la innovación, la digitalización, el relevo generacional, el emprendimiento y la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

La organización ha reiterado su plena disposición a colaborar con la Junta de Castilla y León en la ejecución de aquellas actuaciones que permitan trasladar de forma efectiva los recursos presupuestarios a las empresas, aprovechando su amplia implantación territorial y su experiencia en programas de apoyo económico.