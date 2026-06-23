El Consejo de Cuentas inicia la fiscalización de la gestión de la receta electrónica con un enfonque pionero

Archivo - Primera dispensación de receta electrónica en Gipuzkoa para mutualistas de Muface con sanidad concertada. - GORKA ESTRADA/COFG - Archivo

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Cuentas ha aprobado las directrices técnicas para la fiscalización de la gestión de la receta electrónica en la Comunidad Autónoma que tendrá, además, un "enfoque pionero" en el ámbito de las instituciones de control externo de España.

En concreto, el Consejo de Cuentas analizará el grado de implantación de la receta electrónica tanto a nivel de accesibilidad como de seguridad, realizará un seguimiento para determinar el nivel de calidad en la prestación del servicio y analizará la facturación generada y su control.

El Consejo de Cuentas ha precisado que trata de una auditoría de carácter operativo que tiene como objetivo identificar oportunidades de mejora para lo que el estudio se centrará en una revisión técnica del funcionamiento y control de los sistemas específicos que soportan los procesos de la receta electrónica y de la protección de los activos de información y los servicios prestados conforme al Esquema Nacional de Seguridad y a la normativa relativa a protección de datos.

El órgano estatutario ha recordado que la competencia de la gestión de la receta electrónica en Castilla y León recae principalmente en la Gerencia Regional de Salud (GRS), dependiente de la Consejería de Sanidad. El organismo autónomo ejerce esta competencia en coordinación con el Ministerio de Sanidad y con el Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL).

El análisis se limita al gasto en recetas de farmacia, que se contabiliza en el subprograma 'Atención primaria' y en el subconcepto 'Farmacia' de la liquidación del presupuesto de gastos. En el año 2024 ese gasto ascendió a 860 millones de euros, lo que representa un incremento del 21 por ciento respecto al ejercicio 2020.

El Consejo de Cuentas ha precisado que queda excluido el consumo de medicamentos y productos sanitarios realizado en los hospitales de la red pública, que ya fue objeto de estudio en un anterior informe del Consejo de Cuentas.

El gasto ha aumentado en todas las provincias de la Comunidad con especial incidencia en Valladolid (24,1%), seguida de Segovia (23,6%), Salamanca (23%) y Palencia (21,1%) mientras que Soria es donde menos ha crecido (15,6%).

Por su parte, el concierto entre la Gerencia Regional de Salud y el CONCYL data de 2002 y fija las condiciones de colaboración de las oficinas de farmacia establecidas en Castilla y León. La Gerencia abona a las oficinas de farmacia el importe de las recetas a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En virtud de una cláusula adicional introducida en 2015, se incorporó el Sistema de Receta Electrónica de Castilla y León (RECYL), que permite al farmacéutico visualizar directamente en su terminal las prescripciones dispensables a un paciente, previa identificación del mismo.