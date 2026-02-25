El Consejo de Enfermería acusa a Blanco no reunirse para abordar el Decreto sobre el Modelo de Atención Residencial. - CONSEJO DE ENFERMERÍA DE CYL

El Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León ha mostrado su profundo malestar y deplora la actitud mostrada ante la negativa de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, a recibir a esta corporación para analizar el borrador del decreto de la Junta que desarrolla la Ley Reguladora del Modelo de Atención Residencial.

La entidad colegial que representa a más de 18.500 enfermeras y enfermeros en la Comunidad considera incomprensible que se excluya del diálogo a una profesión esencial en la atención sanitaria de las personas mayores y dependientes, especialmente cuando el citado decreto afecta de manera directa a la organización y cobertura de los cuidados en los centros residenciales.

"El nuevo modelo residencial debe construirse desde el consenso y contando con todos los profesionales implicados. No se puede diseñar un sistema de cuidados sin escuchar a quienes los prestan a diario y nos sorprende que este asunto haya quedado en manos de la gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Esperanza Vázquez, pese a que dicho cargo carece de capacidad decisoria para modificar el contenido normativo del decreto", ha apuntado Enrique Ruiz, presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León.

Ruiz advierte asimismo "que el borrador del decreto presenta importantes carencias en materia de dotación de personal de enfermería, definición de competencias y reconocimiento del papel sanitario dentro de los centros, aspectos que podrían comprometer la calidad asistencial y la seguridad de los residentes".

El Consejo de Enfermería de Castilla y León reitera su disposición al diálogo y solicita formalmente a la consejera Isabel Blanco que reconsidere su postura y acceda a mantener una reunión urgente para abordar estas cuestiones, con el objetivo común de mejorar la atención a las personas mayores y dependientes de la región.

"Isabel Blanco, quien compagina ahora su cargo en la Junta con el de directora de campaña del Partido Popular a las elecciones autonómicas, tendrá que explicar a las enfermeras y enfermeros de la región por qué da la espalda a este colectivo profesional en una cuestión tan relevante", advierten.

El Consejo de Enfermería de Castilla y León presentó hace meses alegaciones al decreto de la Junta por el que se desarrolla la tipología de centros y otras cuestiones del personal de los centros de servicios sociales. "Pedimos a la consejera de Familia, Isabel Blanco, que sean atendidas nuestras propuestas y que incorpore al decreto la inclusión expresa del personal sanitario, al menos, de los graduadas o diplomadas en Enfermería dentro del personal profesional y/o técnico con carácter obligatorio en los Centros y servicios a que se refiere el proyecto", ahonda Enrique Ruiz, presidente de la entidad colegial.

El Consejo Regional subraya en las alegaciones presentadas que es imprescindible el establecimiento de ratios individualizados para dicho personal sanitario, separadas del resto del personal profesional, cuya individualización en las ratios sería igualmente recomendable, así como que se contemple la implantación de una ratio mínima de dos enfermeros o enfermeras por cada cien usuarios en cada uno de los tres turnos, incluido el turno de noche.

"Nos inquieta y preocupa que se haya omitido en el texto del Decreto cualquier referencia a los profesionales sanitarios, sin especificar en las respectivas ratios qué titulación o capacitación profesional habrán de tener unos u otros y por tanto la prestación de unos servicios profesionales de calidad a la que tienen derecho las personas usuarias, difícilmente podrá realizarse sin garantizar la presencia de profesionales sanitarios mediante su especificación dentro de los ratios propuestos, especialmente, en las residencias con personas con medicaciones complejas, dependientes y pluripatológicas", afirma Ruiz Forner.

"Con el paso dado por el Consejo de Enfermería de Castilla y León queremos evitar la desaparición progresiva de enfermeras tituladas en las residencias de personas mayores y también que se ponga en riesgo la calidad asistencial y la seguridad sanitaria de uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, sustituyendo a las profesionales tituladas por personal auxiliar o incluso por trabajadores sin la formación sanitaria requerida", apunta Ruiz Forner, quien defiende que las enfermeras y enfermeros son el pilar de la atención sanitaria en las residencias, de forma que sin estos profesionales, los mayores quedarían expuestos a errores en la medicación, falta de seguimiento médico y una respuesta deficiente ante una situación de emergencia.

La entidad colegial argumenta en su escrito dirigido a la consejera de Familia, Isabel Blanco, que debe hacer una revisión somera y urgente de esta normativa que hasta ahora descarga todas las responsabilidades y criterios de contratación en la dirección de los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León que excluye, según la norma al profesional de la enfermería.