El Consejo de Enfermería de CyL pedirá al próximo consejero de Sanidad una Dirección General de Cuidados

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León solicitará al próximo o próxima responsable de la Consejería de Sanidad la creación de una Dirección General de Cuidados y Humanización, centrada "plenamente" en cuestiones de la enfermería "con una enfermera o enfermero al frente en cada Servicio de Salud", una propuesta que esta organización colegial considera prioritaria para "afianzar el papel estratégico de la Enfermería en la planificación, organización y gestión del sistema sanitario autonómico".

La institución profesional defenderá esta medida una vez se constituya el nuevo Gobierno autonómico y se produzca el nombramiento del próximo titular de Sanidad, dentro de una ronda de contactos que espera mantener con la nueva Administración sanitaria, según ha mencionado la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad en un comunicado recogido por Europa Press.

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, considera que la evolución demográfica y asistencial de la región obliga a avanzar hacia estructuras de gestión sanitaria donde los cuidados tengan "una presencia específica y capacidad real de decisión".

Ruiz ha señalado que la Comunidad afronta retos sanitarios "muy importantes", vinculados "al envejecimiento, la cronicidad, la dispersión geográfica y la atención a personas dependientes", y, por ello, los cuidados deben ocupar "un espacio central en la organización sanitaria".

La propuesta del Consejo plantea la creación de una Dirección General de Cuidados liderada por profesionales de Enfermería, una figura que permitiría reforzar "la coordinación asistencial, la continuidad de cuidados y la planificación de recursos vinculados a la atención sanitaria y sociosanitaria".

IMPULSO DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS

El presidente de la institución ha aseverado que las enfermeras conocen "de primera mano" el funcionamiento cotidiano del sistema sanitario, la realidad de los pacientes y las necesidades que existen tanto en hospitales como en Atención Primaria, residencias o atención domiciliaria.

Por ello, ha defendido que esa experiencia debe incorporarse de forma "más clara" a los espacios de decisión y, de esta manera, se podrían impulsar "políticas específicas relacionadas con el envejecimiento, la atención a pacientes crónicos, la coordinación sociosanitaria, la enfermería escolar, la atención comunitaria o la implantación y desarrollo de las especialidades enfermeras".

Por su parte, el Consejo ha apuntado que distintos sistemas sanitarios nacionales, como el de Aragón, e internacionales, como Inglaterra o Canadá, han avanzado hacia modelos organizativos en los que los cuidados cuentan con estructuras específicas de dirección y planificación lideradas por profesionales de Enfermería.

ATENCIÓN MÁS EFICAZ Y SOSTENIBLE

Ruiz ha comentado que, durante "muchos años", el sistema sanitario ha estado "centrado en la enfermedad", pero ha asegurado que hoy en día la gestión de los cuidados, la prevención, el seguimiento de pacientes y la coordinación asistencial son "igual de importantes" para garantizar una atención sanitaria "eficaz y sostenible".

La institución profesional ha considerado igualmente necesario reforzar la presencia de enfermeras en puestos de responsabilidad y gestión sanitaria, especialmente en una etapa marcada por "el déficit de profesionales, el incremento de la demanda asistencial y el progresivo envejecimiento de la población".

Según el presidente de la organización profesional, la sanidad del futuro necesitará "tecnología e innovación", pero también "una organización mucho más orientada a los cuidados y a las necesidades reales de las personas", donde la Enfermería tiene "mucho que aportar.