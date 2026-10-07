Consejo de Enfermería dice que Sanidad se ha comprometido a revitalizar el Observatorio de Agresiones a profesionales

El presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, la vicepresidenta del Consejo, Esther Reyes, y la secretaria general de la entidad colegial, Isabel Galán. - CONSEJO DE ENFERMERÍA DE CYL

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León ha señalado que la Consejería de Sanidad ha expresado su compromiso de "revitalizar" el Observatorio de Agresiones a los profesionales sanitarios y fijar una dinámica "más continuada y estable de reuniones".

La organización ha explicado que este compromiso se ha alcanzado en la reunión mantenida este miércoles, 7 de octubre, entre el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en la que también han participado la vicepresidenta del Consejo, Esther Reyes, y la secretaria general de la entidad colegial, Isabel Galán.

Así, la recuperación de la actividad del Observatorio se enmarca en una reivindicación que el Consejo ya trasladó el año pasado, según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

"El Observatorio debe recuperar su actividad y convertirse en una herramienta útil para conocer qué ocurre y para tomar decisiones. No podemos afrontar un problema como las agresiones a los profesionales sanitarios con reuniones esporádicas", ha aseverado al respecto Ruiz Forner al término del encuentro.

En este sentido, ha insistido en que "no basta con conocer cuántas agresiones se producen", si no que se necesita "saber dónde, cómo y en qué circunstancias se producen para orientar las medidas de prevención y protección".

Los datos presentados en julio de 2025 recogían 1.062 trabajadores de Sacyl que sufrieron algún tipo de agresión en 2024, un 30,9 por ciento más que el año anterior. De ellos, 359 eran profesionales de enfermería.

El Consejo ha trasladado también al titular de Sanidad una agenda de iniciativas para responder a los principales retos que afronta la profesión enfermera en Castilla y León, entre ellos el déficit estructural de profesionales, la fidelización del talento formado en la Comunidad y el desarrollo de nuevos modelos de atención y cuidados.

La entidad colegial considera necesario contar con una planificación a medio y largo plazo que permita anticipar las necesidades de profesionales y adecuar los recursos disponibles a la evolución de las necesidades sanitarias y asistenciales de la población.

"Necesitamos dejar de resolver la falta crónica de enfermeras como un problema coyuntural. Castilla y León requiere una planificación estable que permita saber cuántas profesionales vamos a necesitar y cómo vamos a garantizar su disponibilidad en los próximos años", ha apuntado Ruiz.

Junto a esta planificación, el Consejo de Enfermería ha planteado el desarrollo de una estrategia de fidelización que permita que las enfermeras formadas en Castilla y León puedan desarrollar aquí su carrera profesional.

"No tiene sentido que Castilla y León forme a sus profesionales y después no sea capaz de ofrecerles un proyecto que les permita quedarse. La fidelización debe formar parte de la planificación de recursos humanos del sistema sanitario", ha precisado el presidente del Consejo.

La reunión ha abordado también el desarrollo efectivo de la Enfermería Familiar y Comunitaria en Atención Primaria. Para el Consejo, esta especialidad "debe asumir un papel más relevante" dentro de la organización de la atención y de los cuidados, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la cronicidad y el incremento de las necesidades de atención continuada.

En este mismo ámbito, se ha trasladado al responsable de Sanidad la importancia de crear una Dirección General de Cuidados que desarrolle una política específica en esta materia y refuerce así la aportación de la Enfermería a la organización del sistema sanitario.

"La Enfermería tiene que estar donde se toman las decisiones que afectan a los cuidados. Nuestra participación en la planificación y en la gestión no responde a una cuestión corporativa, sino a la necesidad de aprovechar el conocimiento de una profesión esencial para el funcionamiento del sistema sanitario", ha resumido Ruiz Forner.