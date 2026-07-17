El Consejo de Enfermería valora el compromiso de la Junta de reforzar la profesión, pero reclama plazos, dinero y plazas

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León valora que el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, haya situado el refuerzo de la enfermería entre las prioridades de actuación de su departamento para la XII Legislatura, si bien ha pedido que ello "se transforme en puestos de trabajo, plazas específicas, competencias efectivas y mejores condiciones para ejercer la profesión", ha precisado el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz.

La organización colegial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que el titular de sanidad se comprometió hace cuatro años en la misma comisión de Sanidad de las Cortes regionales a incrementar los efectivos y las competencias de enfermería en Atención Primaria, hospitales y emergencias, incorporando progresivamente especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria y potenciando la enfermería de práctica avanzada "y ha llegado el momento de pasar de las promesas a una ejecución medible, homogénea y suficientemente financiada", ha exigido Ruiz.

El Consejo valora especialmente el compromiso de incorporar progresivamente especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, pero reclama que esta incorporación se materialice mediante la creación, catalogación y cobertura de plazas específicas.

Por otra parte, el presidente del Consejo de Enfermería considera que la creación de una Consejería que integra Sanidad y Bienestar Social puede representar una oportunidad para mejorar la coordinación entre los ámbitos sanitario, social y sociosanitario, cuestión prioritaria que planteará al consejero para abordar, entre otras cuestiones, el decreto que desarrolla la Ley del Modelo de Atención Residencial.